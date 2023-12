Apple iPad Fold wird wohl noch dauern

2024 wird Apple sein iPad mit OLEDs ausstatten, wobei die 11- und 13-Zoll-iPad-Pro-Modelle die ersten Apple-Produkte sein werden, die von LCD umgestellt werden. Neben den OLED-iPads arbeitet Apple angeblich an seinem ersten faltbaren Gerät in Form eines Hybrids aus iPad und MacBook, das Gerüchten zufolge Ende 2025 erscheinen soll. Jetzt sieht es jedoch so aus, als könnte sich dies auf unbestimmte Zeit verzögern.