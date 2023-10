Apple nimmt sich Überhitzungsprobleme des iPhone 15 Pro vor: Das musst du wissen

Einige Nutzer haben festgestellt, dass ihre neuen iPhone 15 Pro-Modelle heißer werden als erwartet. Zu heiß für ein nagelneues Premium-Smartphone? Ursprünglich dachte man, das Problem könne hardwarebedingt sein. Aber neueste Erkenntnisse zeigen, dass es offenbar durch das Zusammenspiel von iOS 17 und jüngsten App-Updates, unter anderem von Instagram, zu diesen Überhitzungsproblemen kommt.

Apple hat jetzt offiziell bestätigt, dass es sich um ein Software-Problem handelt und nicht etwa um einen Hardware-Fehler. Sie arbeiten bereits mit den betroffenen App-Entwicklern zusammen, um den Fehler zu beheben.

Wir haben ein Statement von Apple erhalten, das den folgenden Sachverhalt klarstellt:

"Wir haben verschiedene Situationen identifiziert, in denen das iPhone wärmer laufen kann als erwartet. Das Gerät kann sich in den ersten Tagen nach dem Einrichten oder Wiederherstellen wärmer anfühlen. Ein Bug in iOS 17 beeinflusst ebenfalls einige Benutzer, wird aber bald mit einem Software-Update behoben. Dritt-Apps wie Asphalt 9, Instagram und Uber haben auch zu Überlastungen geführt. Wir arbeiten mit diesen Entwicklern zusammen, wobei Instagram bereits am 27. September ein Update herausgebracht hat."