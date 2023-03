Verliert das Apple iPhone 15 Pro den legendären Alert-Slider?

Next Pit TV

Die kapazitiven Tasten des Apple iPhone 15 Pro

Erst vergangene Woche haben wir über das mögliche Aussehen des Apple iPhone 15 und iPhone 15 Pro berichtet und hatten dazu sogar das passende Bildmaterial. Nun plaudert die identische Quelle über weitere Details, wie das Layout der neuen kapazitiven Tasten auf den höherwertigen Pro-Modellen funktionieren werde.

Nach eigenen Angaben wird die Lautstärkewippe, bei der Ihr normalerweise nach oben und unten drücken könnt, zu einem einzigen Festkörperbauteil verschmelzen, das sich ausschließlich auf den Druck verlässt, um einen bestimmten Steuereingang zu bestimmen. Auch der legendäre seitliche Alert-Slider wird nicht mehr in seiner Mute-Schaltfunktion existent sein, sondern als kapazitiver Schalter ausgeführt. Die Verwendung der neuen "Tasten" wird sich auch auf die farbbasierte Statusanzeige auswirken und diese vermutlich entfernen. Es bleibt unklar, ob es dafür eine alternative Lösung geben wird.

Das angebliche Design des Apple iPhone 15 Pro: Sowohl die Tasten als auch der Kamerabuckel werden hier gezeigt. / © 9to5Mac

Apple verwendet den physischen Stummschalter, seit das ursprüngliche iPhone auf den Markt kam. Diese Funktion erwies sich als besonders nützlich, da sie es den Nutzer:innen ermöglicht, im Handumdrehen vom Klingel- in den Stumm-Modus oder umgekehrt zu wechseln. In den letzten Generationen wurde eine orangefarbene Markierung angezeigt, wenn sich das Gerät im Stumm-Modus befindet. Dieser optische Hinweis ist von daher sehr nützlich, da das iPhone nicht entsperrt werden musste, um zu sehen, in welchem Modus es sich gerade befindet.

Abgesehen von den seitlichen "Tasten" wird die gesamte iPhone-15-Reihe mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet. Wie bereits mehrfach behauptet, beschränkt Apple die Kompatibilität des Anschlusses auf MFi (Made for iPod/iPhone) Kabel und Zubehör. Außerdem verzichtet das Standard-iPhone 15 (Plus) auf das Notch-Design und wird wie die Pro-Modelle von der Dynamic Island profitieren.

Apple plant, das iPhone 15 und das iPhone 15 Pro im September 2023 auf den Markt zu bringen. Diese Geräte werden auf dem Betriebssystem iOS 17 basieren.

Wie sieht es mit Euch aus? Könnt Ihr Euch vorstellen, Euer iPhone nur noch mit kapazitiven "Tasten" zu bedienen? Schreibt uns Eure Meinung in die Kommentare.