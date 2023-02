Der Passcode des iPhones entpuppt sich als große Sicherheitslücke in iOS

Obwohl sich die Sicherheit von Apples Betriebssystem iOS in den letzten Jahren weiterentwickelt und verbessert hat, haben Diebe immer noch einen Weg gefunden, diese neuen Maßnahmen zu umgehen. Ein neuer Bericht zeigt, dass iPhone-Benutzer:innen zu wertvollen Zielen werden, weil es so einfach ist, sensible Daten wie den Zugang zur Online-Bank auszuspähen, wenn man nur den Passcode kennt.

Ein neuer Bericht deutet darauf hin, dass iPhones aufgrund einer losen iOS-Funktion zu einem wertvollen Ziel werden.

Der Passcode eines iPhones ermöglicht es Dieben, die Apple ID zu ändern oder Zugang zum iCloud-Schlüsselbund zu erhalten.

Es wird empfohlen, die biometrische Authentifizierung des iPhones auch in der Öffentlichkeit zu verwenden.