Apple kündigt neuen und günstigeren Apple Pencil mit USB-C an

Apple hat heute den neuen Apple Pencil mit USB-C-Anschluss offiziell angekündigt. In einer Mitteilung teilt das Unternehmen mit, dass es diesen neuen Apple Pen ab November zu kaufen gibt. Bei den Kosten dreht Apple an der Preisschraube und bringt den smarten Stift mit einem Preisschild von 95 Euro nach Deutschland – also günstiger als Pencil 1 oder 2.