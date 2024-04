Apple Mac Mini 2024: Geht er mit M4-Prozessor an den Start?

Im Frage-Antwort-Segment des aktuellen "Power On"-Newsletters von Mark Gurman prognostiziert der Apple-Leaker, dass der neue Mac Mini Ende 2024 auf den Markt kommt. Er sagt jedoch, dass diese Geräte nicht von Apples aktuellem M3-Prozessor angetrieben werden, sondern auf der noch unangekündigten M4-Plattform laufen.

Gurmans Vorhersage macht Sinn, da Apple Gerüchten zufolge seinen eigenen Chipsatz noch in diesem Jahr vorstellt. Der Zeitpunkt für die Markteinführung des Mac Mini Ende dieses Jahres passt also mit der Verfügbarkeit des M4 zusammen. Außerdem ist es möglich, dass der iPhone-Hersteller sowohl das neue Silizium als auch die Mac-Mini-Desktops zur gleichen Zeit ankündigt.

Der M2 Pro Mac Mini von Apple verfügt über zwei zusätzliche Thunderbolt-Anschlüsse im Vergleich zum Basismodell. / © nextpit

Was die Varianten angeht, so ergänzt Gurman, dass der Mac Mini 2024 die Standardversion M4 und auch die leistungsstärkere Version M4 Pro enthalten wird – ähnlich wie der Mac Mini 2023 (Test) mit M2 und M2 Pro angeboten wurde. Auch andere Unterscheidungen könnten übernommen werden, z. B. dass der M4 Pro Mac Mini mehr Thunderbolt-Anschlüsse erhält als der M4 Mac Mini in der Standardversion.

Was könnte im Apple M4 neu sein?

Es gibt noch keine Details zu den Änderungen und neuen Funktionen, die im M4 Mac Mini zu erwarten sind. Eine bessere Konnektivität in Form einer neueren Bluetooth- oder Wi-Fi-Version zusätzlich zum Ethernet sind aber wahrscheinlich. Außerdem wäre eine verbesserte Display-Ausgabe über Thunderbolt und HMDI nützlich, ebenso wie eine höhere Bildwiederholunterstützung als die bestehenden Spezifikationen für externe Displays im M2 Mac Mini.

Auf der anderen Seite soll Apples M4-SoC erhebliche Verbesserungen aufweisen, darunter mehr Kerne in der Neural Engine oder NPU, um generative KI-Funktionen zu unterstützen. Der M4-Chip dürfte ebenso wie der M3 im 3-nm-Prozess gefertigt werden, aber wir könnten das Basismodell mit einer höheren Anzahl von CPU- und GPU-Kernen sehen.

Was denkt Ihr darüber, dass der nächste Apple Mac Mini den M3-Chip überspringen könnte? Welche Funktionen würdet Ihr Euch von diesem Apple-Rechner wünschen? Lasst uns Eure Antworten in den Kommentaren diskutieren.