Apple veröffentlicht iOS 16.5 – Was ist neu?

Apple rollt heute den Release Candidate von iOS 16.5 an Tester und Entwickler aus. Die Verfügbarkeit der Firmware bedeutet, dass Apple wahrscheinlich schon nächste Woche die öffentliche und endgültige Version von iOS 16.5 für kompatible iPhone-Modelle oder das iPad über iPadOS 16.5 veröffentlichen dürfte. Hier erfahrt Ihr, was das Update alles Neues bringt.

Release Candidate von iOS 16.5 und iPadOS 16.5

Ähnlich wie iOS 16.4, das vor über einem Monat veröffentlicht wurde, soll iOS 16.5 Optimierungen und Fehlerbehebungen für iPhones bringen. Außerdem gibt es in diesem Software-Update kleinere bis mittlere Änderungen und neue Funktionen.

Fix für verzögertes Spotlight und CarPlay auf iOS

Unter iOS 16.4 gab es Berichte, dass Spotlight nicht mehr reagiere und sogar die Tastatur nicht angezeigt wird, wenn Ihr auf die Suchleiste tippt. Apple hat das Problem mit iOS 16.5 behoben. Das Gleiche gilt für Screen Time, bei dem in manchen Fällen die Daten und Einstellungen nicht mit anderen verbundenen Apple-Geräten synchronisiert werden konnten.

Ein weiteres bemerkenswertes Problem, das behoben wurde, ist die ruckelige Bedienung, bzw. die Tatsache, dass Inhalte manchmal nicht auf der PodCasts-App für "Apple CarPlay"-Displays angezeigt wurden. Es ist offensichtlich, dass Apple die Bedienung des Dienstes verbessert und gleichzeitig notwendige Korrekturen einbaut.

iOS 16.5 behebt App-Probleme auf CarPlay. / © Apple; Screenshot: NextPit

Was sind die neuen Funktionen von iOS 16?

Zu den größten Neuerungen von iOS 16.5 gehört die freihändige Aktivierung der Bildschirmaufnahme über Siri. Anders als bisher könnt Ihr die Aufnahme nur starten, indem Ihr die Funktion zuerst in den Einstellungen aktiviert und dann manuell ins Kontrollzentrum geht. In der neuesten Version können die Nutzer:innen den Assistenten nun herbeirufen, um die Bildschirmaufnahme zu starten und zu beenden, ohne am iPhone oder iPad herumfummeln zu müssen.

Außerdem ermöglicht Apple die Installation von Software-Updates, wenn der Akku Eures iPhones unter 50 Prozent fällt. Zusätzlich muss das Gerät während des Download- und Installationsvorgangs nicht mehr unbedingt an die Steckdose angeschlossen werden, solange der Akku über 20 Prozent liegt.

Zusammen mit dem iOS-16-Update gibt es eine Sammlung von statischen und animierten "Pride Celebration"-Wallpapers, die die LGBTQ+ Community hervorheben und unterstützen soll. Diese Hintergrundbilder sind anpassbar und funktionieren auf dem Sperrbildschirm des iPhones. Es gibt auch Watch Faces, die auf denselben Hintergrundbildern basieren und für die Apple Watch bestimmt sind.

Die offizielle Nachrichten-App von Apple, die bereits in den frühen Beta-Versionen von iOS 16.5 verfügbar ist, erhält einen eigenen Sportbereich. Neben Live-Updates und Spielständen für verschiedene Sportarten kann das Öffnen und Anschauen aktueller Spiele automatisch auf ein angeschlossenes Apple TV oder TV-4K-Gerät übertragen werden.

Welches Apple iPhone kann auf iOS 16.5 aktualisiert werden?

Das finale iOS 16.5 ist mit allen iPhones kompatibel, die mit iOS 16 laufen. Das bedeutet, dass das iPhone 14 (Test) und das iPhone 14 Pro (Test) bis hin zum iPhone 8 und iPhone X unterstützt werden. Ihr könnt in unserem iOS-16-Tracker nachsehen, welche Modelle das Update erhalten.

Affiliate Angebot Apple iPad 9 (2021) Zur Geräte-Datenbank

Werdet Ihr das iOS 16.5 sofort installieren, wenn es verfügbar ist? Welche Funktionen wollt Ihr unbedingt sehen und ausprobieren? Schreibt es uns in den Kommentarbereich.