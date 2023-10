Apples AirPod Max 2 und neu gestaltete AirPods 4 kommen wohl 2024

Im Gegensatz zu den meisten Apple-Geräten wurden die AirPods schon immer langsamer aktualisiert, da neue Modelle in der Regel erst Jahre nach der vorherigen Generation auf den Markt kommen. Einem neuen Bericht zufolge sollen die neuen Apple AirPods 4 und AirPods Max 2 im Jahr 2024 auf den Markt kommen , gefolgt von den AirPods Pro 3 ein Jahr später.

Apple AirPods 4 mit ANC und AirPods SE

Bloomberg-Redakteur Mark Gurman enthüllte in seinem letzten Newsletter, dass Apple in den kommenden Jahren den Katalog seiner kabellosen Kopfhörer – den Apple AirPods – auffrischen will. Demnach wird es zwei AirPods 4 Modelle geben, die Ende 2024 zusammen mit den AirPods Max 2 auf den Markt kommen werden. Das Nachfolgemodell der AirPods Pro 2 (Test) soll dagegen erst 2025 auf den Markt kommen.

Der Redakteur und Analyst geht davon aus, dass die AirPods 4 in zwei Modellen angeboten werden und ein aktualisiertes Design erhalten, das sich an den AirPods Pro orientiert, z. B. einen kürzeren Schaft und rundere Ohrmuscheln. Er fügte hinzu, dass sich die beiden Modelle durch einige wichtige Funktionen unterscheiden werden, wobei das teurere Paar möglicherweise zusätzlich zur USB-C-Ladung eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC) und eine "Find My"-Integration erhält.

In einem früheren Bericht hieß es, dass die AirPods SE, ein noch günstigeres Modell mit einem Preis von unter 100 US-Dollar, zu einem ähnlichen Zeitpunkt auf den Markt kommen werden. Die preiswerteren In-Ear-Kopfhörer könnten also die ersten kabellosen "SE"-Kopfhörer des iPhone-Herstellers sein.

Mögliches Erscheinungsdatum der Apple AirPods Max 2

Die AirPods Max 2 könnten tatsächlich eine der am meisten erwarteten Apple-Hardware in naher Zukunft sein. Frühere Berichte deuteten darauf hin, dass Apple die Premium-Over-Ear-Kopfhörer im letzten Quartal 2023 ankündigen könnte. Dies scheint sich nun aber weiter nach hinten zu verschieben, denn laut Gurman könnten die AirPods Max 2 erst Ende 2024 auf den Markt kommen.

Apples AirPods Max sind aus eloxiertem Aluminium und einem Edelstahlrahmen gefertigt. / © Apple

Über die Funktionen und Spezifikationen der AirPods Max 2 ist bisher nicht viel bekannt. Es ist jedoch sicher, dass sie einige Funktionen mit den Beats Studio Pro teilen werden, wie z. B. die Unterstützung von verlustfreiem Audio über USB-C. Möglicherweise kommt auch der Ultrabreitband-Chipsatz der zweiten Generation für eine präzisere "Find My"-Ortung hinzu, ähnlich wie bei der Watch Ultra 2 (Test).

AirPods Pro 3 mit Funktionen zur Gesundheitsüberwachung

Schließlich glaubt Gurman, dass die AirPods Pro 3 erst 2025 auf den Markt kommen werden, was für Apples Timing logisch sein könnte, da die AirPods Pro 2 erst letztes Jahr offiziell vorgestellt wurden.

Interessant ist jedoch, dass der Apple-Leaker neue gesundheitsorientierte Tracking-Funktionen hervorgehoben hat, die in Apples Smartwatches zu finden sind. Das untermauert das Gerücht, dass die kommenden AirPods Pro mit Herzfrequenz- und Temperatursensoren ausgestattet sein werden.

Was würdet Ihr Euch sonst noch von der nächsten Generation der Apple AirPods wünschen? Denkt Ihr, Apple sollte auch neue hochauflösende Bluetooth-Codecs integrieren? Schreibt uns Eure Meinung in die Kommentare.