Mit 20 % weniger Gewicht im Vergleich zum Vorgänger merkt man die Ohrhörer selbst nach mehreren Stunden kaum. Dazu gibt es eine große Auswahl an Ohrstücken (XS, S, M, L, XL), was besonders für Nutzer mit nicht ganz "Standard-Ohren" ein großer Vorteil ist. Bei mir zum Beispiel.

Ein Highlight ist die Kombination aus ANC und den perfekt passenden Ohrstücken: Während ich bei den AirPods Pro 2 (zum Test) oft das Problem hatte, dass kleine Einsätze zu wenig abschirmen und große nicht gut sitzen, klappt das bei den Powerbeats Pro 2 deutlich besser. Die In-Ears dichten gut beziehungsweise besser ab, was auch insgesamt an der Sitzform mit den Ohrenbügeln liegt.

Das adaptive Noise Cancelling (ANC) ist das beste, das Beats je in In-Ears verbaut hat – laut Hersteller! In der Praxis ist es gut, aber dann doch nicht auf dem Niveau von High-End-Over-Ears wie den Sony WH-1000XM5 (zum Test) oder den AirPods Pro Max (zum Test) . Das ANC reduziert viele Umgebungsgeräusche effektiv, ist aber eben nicht die absolute Spitzenklasse.

Beats bietet bei seinen Powerbeats Pro 2 3D-Audio mit Headtracking: Der Raumklang fühlt sich genau wie bei den AirPods Pro sehr natürlich an und ist ein echtes Plus für immersives Hören.

Powerbeats Pro 2: Telefonie und Pulsmessung (!)

Kompatibilität und Funktionen Kompatibilität Android und iOS Key Features Spatial Audio mit Head-Tracking

Adaptiver Equalizer

Pulsmessung im Ohr

Telefonieren mit den Powerbeats Pro 2 klappt richtig gut – selbst bei (moderatem) Wind oder auf dem Fahrrad. Beats nutzt ein fortschrittliches Mikrofon-Setup mit sechs Mikrofonen und Beamforming-Technologie, das Hintergrundgeräusche effektiv unterdrückt. Um bei meinem Beispiel mit dem Fahrrad zu bleiben: Meine Gesprächspartner haben regelmäßig nicht mitbekommen, dass ich gerade auf dem Fahrrad sitze und um mich herum jede Menge Verkehr stattfindet.

Bis zu einer Geschwindigkeit von etwa 20 bis 25 km/h auf dem Rad ist die Sprachqualität exzellent – darüber hinaus kommt das System jedoch an seine Grenzen und die eigene Sprache wird für den Gesprächspartner schwieriger zu verstehen.

Die Steuerung ist haptisch und an sich gut durchdacht. Man muss sich allerdings ein paar Dinge merken:

Einmal tippen: Musik pausieren oder annehmen

Zweimal tippen: Nächster Song

Dreimal tippen: Vorheriger Song

Langes Drücken: ANC/Transparenzmodus umschalten

Zweimal tippen + halten: Herzfrequenzmessung starten

Und jaaa, die Powerbeats Pro 2 sind einer jener raren Kopfhörer mit integrierter Herzfrequenzmessung. Die In-Ears messen den Puls mit PPG-Sensoren im Ohr und können die Daten an Apps wie Nike Run Club, Peloton oder Strava weitergeben. Fitness-Fans dürften dieses Feature lieben, zumal die Pulsmessung im Ohr noch ein Stück zuverlässiger funktioniert als am Handgelenk. Während der Blutfluss bei Burpees & Co. in den Handgelenken nämlich teilweise eingeschränkt ist und damit für ungenaue Pulsmessungen sorgt, fallen mir aktuell keine Übungen ein, die den Gehörgang mit einbeziehen.