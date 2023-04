Faltbare E-Bikes im Vergleich: Das sind NextPits Pendler-Tipps

Für Euch muss ein Klapprad auch ein E-Bike sein? Dann haben wir verschiedene faltbare E-Bikes für Euch im Vergleich. Denn in den vergangenen Wochen haben wir mehrere Modelle getestet und verraten allen Pendlern, Bahn-Enthusiasten und Campern, worauf Ihr beim Kauf achten solltet. Mit dabei sind ein Premium-Modell, ein Preistipp und weitere Alternativen, die Euch gefallen werden!

Next Pit TV

Vergleichssieger Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 Produkt Brompton Electric (C-Line) Fiido X Jeep FR 6020 Ado A20 XE Abbildung Reifengröße 13,7 in 20 in 16 in 20 in Material des Rahmens Stahl Magnesium-Legierung Magnesium Aluminium Motorleistung 250 W 250 W 250 W 250 W Akku 300 Wh bei 36 V 417,6 Wh bei 36 V 230,4 Wh bei 36 V 378 Wh bei 36 V Reichweite 30 bis 70 km bis zu 130 km Bis zu 50 km Bis zu 80 km Faltmaß 65 x 58,5 x 27 cm 80 x 79 x 35 cm 75 x 52 x 58 cm 90 x 43 x 70 cm Federung Nein Nein Ja, Hinterrad Ja, Vorderrad Gewicht 17,4 kg 19,8 kg 21,6 kg 24 kg Preis (UVP) ab 3.495 € 1.799 € 2.099 € 1.199 € Vorteile Megaschnell

Superkompakt

Hochwertig verarbeitet

Gute Lichtanlage, gute Bremsen Dezentes, cooles Design

Extrem hohe Reichweite (130 km)

Solide Ausstattung mit Schutzblechen & Ständer

Viel Fahrspaß dank Drehmomentsensor Hohe Leistung des Elektromotors

Eigener, cooler Look mit Jeep-Branding

Praktischer Faltmechanismus

Solide Reichweite für City und letzte Meile Hohe Reichweite von 60 Kilometern

Kompakt genug für kostenlose Mitnahme im Zug

Hoher Fahrspaß dank 250-Watt-Motor

Gute Federung

Hoher Lieferumfang Nachteile Reichweite bei Vollgas nur 30 Kilometer

Akku trennt sich bei Kopfsteinpflaster

Sehr kostspielig Recht schwer für ein Faltrad (20 Kg)

Komplizierter Startprozess

Keine Federung

Kein Kettenschutz Sehr hohe Trittfrequenz bei 25 km/h

Mit 21,6 kg etwas schwer

Keine Schutzbleche

Faltmechanismus ohne Verschluss Sehr hohes Gewicht (24 Kilogramm)

Hält zusammengeklappt nicht zusammen

Ungünstige Positionierung des Schlüssellochs

Träge Motorsteuerung mit nur drei Geschwindigkeitsstufen Bewertung Brompton Electric - Zum Testbericht Fiido X - Zum Testbericht Jeep FR 6020 - Zum Testbericht Ado A20 XE - Zum Testbericht Zum Angebot*

In unseren Testberichten zu faltbaren E-Bikes konnten wir immer wieder herausfinden, wie praktisch die Modelle sind. Denn aufgrund kompakter Faltmaße und kleiner Räder lassen sich die kompakten Räder umsonst in Bus und Bahn mitführen. Nachfolgend verraten wir Euch noch einmal genau, wie die Auflagen für die kostenlose Mitnahme von Klapprädern in Deutschland sind. Klar ist aber, dass sich die Fahrräder für Pendler, die sonst Fahrradtickets kaufen mussten, bei längerer Nutzung amortisieren.

Zusammengeklappte Fahrräder können kostenfrei als Handgepäck mitgenommen werden - Sie müssen dafür keine Fahrradkarte oder Stellplatzreservierung buchen. - Information der Deutschen Bahn

Das Fahrgefühl ist bei Klapprädern zudem besonders und nur schwer mit herkömmlichen Fahrrädern vergleichen. Zwar designen Hersteller wie Brompton oder Jeep ihre Fahrräder so, dass die Sitzposition der "normaler" Fahrräder ähnelt, mit kleinen Reifen und kurzen Radständen sind die Bikes aber besonders wendig. Wer also nach einem kompakten Fahrrad für die Stadt sucht, könnte an einem Faltrad ebenfalls Gefallen finden.

Im nachfolgenden Vergleichstest gehen wir auf alle oben genannten Modelle noch einmal genauer ein. Für weitere Informationen bieten wir zu jedem Modell einen ausführlichen Testbericht an. Weiterhin geben wir Euch noch allgemeine Informationen zu Klapprad-E-Bikes an die Hand. Überzeugt Euch keines der vorgestellten Fahrräder wirklich, könnt Ihr so im Netz oder im Fahrradladen nach einem geeigneten Modell suchen.

Inhaltsverzeichnis Darauf müsst Ihr beim Kauf eines Klapprad E-Bikes achten Faltmaße und Materialien Gewicht Reichweite und Akku Leistung und Platzierung des Motors

Faltbare E-Bikes im Vergleich Brompton Electric C-Line Fiido X Jeep FR 6020 Ado A20 XE

Darauf müsst Ihr beim Kauf eines Klapprad E-Bikes achten Faltmaße und Materialien Lest Ihr diesen Artikel, vermute ich einfach mal, dass Ihr Euch ein faltbares E-Bike nicht ohne Grund kauft. Die einen werden dabei nach einer Möglichkeit suchen, am Urlaubsort bequem von A nach B zu kommen, ohne das Auto oder das Wohnmobil zu bewegen – die anderen wiederum müssen beim Pendeln eine kurze "letzte Meile" zurücklegen. Beim Kauf ist es daher wichtig, wie klein das Faltrad zusammengeklappt ist. Das Brompton Electric lässt sich auf Redakteursgröße schrumpfen und passt so perfekt in den Kofferraum! / © NextPit Die Faltmechanismen unterscheiden sich bei den meisten Falt-E-Bikes nicht großartig voneinander. In der Regel knickt Ihr den Rahmen einmal um 180 Grad, faltet den Lenker herunter, fahrt den Sattel ein und habt ein kleines E-Bike-Paket zum Mitnehmen. Der Hersteller Brompton hingegen vertraut auf ein besonderes Falt-Konzept, welches es erlaubt, das Fahrrad auch im geschlossenen Zustand zu schieben. Gleichzeitig, und das ist ein weiteres Komfort-Plus, hält das zusammengeklappte Fahrrad in sich selbst zusammen. Beim Fiido X funktioniert selbiges über zwei Magneten, die beim Zusammenklappen Kontakt bekommen. Meiner Meinung nach sind beide Techniken in Ordnung und auf jeden Fall besser als E-Bikes, die ständig wieder auseinandergehen. Die Materialwahl eines E-Faltrades ist wie bei jedem Bike wichtig. Da Motor und Akku von Natur aus schwere Bauteile ist, vertrauen Hersteller beim Rahmen auf leichte Materialien wie Aluminium oder Magnesium. Brompton ist auch hier eine Ausnahme, da der englische Qualitätshersteller auf einen robusteren Stahlrahmen setzt. Welches Material das bessere ist, lässt sich nicht allgemein sagen. Was uns zum nächsten wichtigen Kriterium beim E-Bike-Kauf bringt! Gewicht Denn in unseren Testberichten zu Klapprad E-Bikes ist uns eine Sache immer wieder negativ aufgefallen: das Gewicht der Fahrräder. Denn obwohl sich die Fahrräder kompakt zusammenfalten lassen: Ein 25 kg schweres Fahrrad am Bahnhof über Treppen und anschließend in die Bahn zu transportieren, ist zweimal am Tag zu anstrengend. Ein Gewicht unter 20 oder gar 15 kg ist bei einem Faltrad wünschenswert, auch wenn es nicht häufig vorkommt. Wieder ist es das Brompton Electric, das mit 17,4 kg am leichtesten ist. In der Tabelle zu Beginn dieses Vergleichstests seht Ihr die Gewichtsangaben im Vergleich. Reichweite und Akku Viele Falträder sind auf die letzte Meile ausgelegt und bieten daher keine allzu langen Reichweiten. Dennoch gibt es Modelle wie das Fiido X, das mit einer Akkuladung laut Herstellerangaben bis zu 130 km weit kommt. Wie unser Praxis-Test zeigt, ist diese Angabe aber eher unrealistisch. Unserer Erfahrung nach müsst Ihr bei faltbaren E-Bikes mit Reichweiten zwischen 40 und 70 km rechnen, je nach Fahrstil, Terrain und Gewicht. In unseren Tests zeigte sich immer wieder, dass man bei faltbaren E-Bikes mit ihren kleinen Reifen und den eher auf niedrige Geschwindigkeiten ausgelegten Kettenübersetzungen auf höheren Unterstützungsstufen fährt. Das Szenario war dabei jeweils Stadtverkehr mit häufigen Anfahrten und dem Wunsch, zwischen 20 und 25 km pro Stunde zu fahren. Unser Tipp: Zieht von den Herstellerangaben immer ein Viertel ab, wenn Ihr im Alltag gerne mit Unterstützung fahren wollt. Der Akku des Ado A20 ist herausnehmbar – und auch extern aufladbar. / © NextPit Wie Hersteller die Akkus ihrer E-Falträder positionieren, ist ein weiteres Kriterium beim Kauf. Bei den meisten Modellen hat sich eine Platzierung im Rahmen bewährt, bei welcher der Akku im zusammengeklappten Zustand über einen Schlüssel entnommen werden kann. Vorteil hierbei ist, dass Ihr die Batterie auch außerhalb des Fahrrads aufladen könnt. Eine Besonderheit ist wieder einmal das Brompton Electric, das den Akku in einer Umhängetasche vorn vor dem Lenker platziert. Die unkonventionelle Platzierung überzeugt im Alltag vor allem dadurch, dass man den Akku schnell entnehmen kann und er beim Tragen des Fahrrads als Gegengewicht fungiert. Ihr hängt Euch die Akkutasche über die eine Schulter und tragt das Fahrrad mit der gegenüberliegenden Hand. Leistung und Platzierung des Motors Auf unser letztes Kaufkriterium müsst Ihr bei jedem E-Bike achten: Wo sitzt der Motor und wie stark ist die elektronische Unterstützung? Erfahrungsgemäß empfehlen wir eine Platzierung direkt an der Radnabe, da im Tretlager sitzende Motoren zu einem höheren Verschleiß der Kette führen. Ob der Antrieb im Vorderreifen oder im Hinterreifen sitzt, ist Geschmackssache. Vom Fahrgefühl her werdet Ihr beim Frontmotor eher gezogen und beim Heckmotor eher geschoben – wie genau sich das anfühlt, muss man ausprobieren. Die Motoren sitzen bei E-Bikes meist am Vorder- oder Hinterrad. / © NextPit Wie stark die Unterstützung ist, wird maßgeblich durch die Motorleistung und das Vorhandensein eines Drehmomentsensors im Tretlager bestimmt. Maximal sind in Deutschland bei unversicherten E-Bikes 250 W zugelassen und das reicht durchaus aus, um an der Ampel alle anderen Radfahrer stehenzulassen. Der Drehmomentsensor bringt einen höheren Komfort, da Motoren dadurch dynamisch auf Euer Tretverhalten reagieren können. Ohne Sensor erkennt das Fahrrad nur, dass Ihr gerade trampelt und je nach Unterstützungsstufe mehr oder weniger Anschub benötigt. Dabei kommt es häufig vor, dass Fahrräder nach einer kurzen Bedenkzeit viel Schub geben und Ihr bis auf eine bestimmte Geschwindigkeit katapultiert werdet. Bietet ein E-Bike eine dynamische Unterstützung, versteht das Fahrrad genauer, ob Ihr gerade viel oder wenig Unterstützung braucht. Das Fahrverhalten ist weniger ruppig und insgesamt angenehmer. Faltbare E-Bikes im Vergleich Brompton Electric (C-Line) Das Brompton Electric kommt im bekannten Brompton-Design. / © NextPit Note Pro Megaschnell

Superkompakt

Hochwertig verarbeitet

Gute Lichtanlage, gute Bremsen Contra Reichweite bei Vollgas nur 30 Kilometer

Akku trennt sich bei Kopfsteinpflaster

Sehr kostspielig

Das unserer Meinung nach empfehlenswerteste E-Faltrad ist das Brompton Electric. Der Traditionshersteller aus England hat seine Falträder lange perfektioniert, bis man sich an eine elektrische Variante versuchte. Das Gewicht von 17,6 kg macht das Fahrrad sehr portabel und der Faltmechanismus ist den anderen Modellen in diesem Vergleich überlegen.

Als E-Bike überzeugt das Brompton Electric mit einem leistungsstarken Vorderradmotor mit einer Leistung von 250 W. Dank Drehmomentsensor ist die Unterstützung zudem schön dynamisch und der Fahrkomfort insgesamt sehr hoch. Das liegt nicht zuletzt an der sehr guten Sitzposition, die stark an ein herkömmliches Fahrrad erinnert. Die verbauten Teile sind zudem hochwertig und der Akku sitzt gut erreichbar vor dem Lenker.