Black-Friday-Angebote: Diese Powerstations sind so günstig wie nie

Wir bei nextpit haben uns in der jüngeren Vergangenheit ausgiebig mit Powerstations auseinandergesetzt. In unseren zahlreichen ausführlichen Tests der besten Powerstations mit Solar-Option haben wir Geräte aus allen Preissegmenten genau unter die Lupe genommen, und uns einen Überblick verschafft, wo genau die Unterschiede zwischen den einzelnen Preiskategorien liegen. Unsere Liste der besten Black-Friday-Deals haben wir in vier Kategorien aufgeteilt. Hier findet Ihr Premium-Modelle, Geräte aus der Mittelklasse sowie Vorschläge für den kleinen Geldbeutel:

Inhaltsverzeichnis

Die besten Powerstation-Angebote unter 3.000 Euro

3.000 Euro ist eine Menge Geld, allerdings erhaltet Ihr für den Preis ein klasse Gesamtpaket aus Leistung, Effizienz und Kapazität. / © nextpit

Je größer die Powerstation, desto mehr Leistung steckt im Gerät? So einfach ist das nicht, aber an Kapazität wird es Euch bei den kostspieligsten Modellen nicht mangeln. Noch dazu bieten die meisten Powerstations aus dieser Preisklasse eine Erweiterungsmöglichkeit. Teurere Modelle sind auch in Lage, eine höhere Ausgangsleistung auszuspucken. Darüber hinaus haben Powerstation aus dieser Preisklasse die meisten Anschlüsse.

Das ganz Plus an Leistung und Kapazität zwingt die Hersteller aber auch, die Powerstations dementsprechend mit höherem Gewicht zu bauen. Um den Transport zu erleichtern, verbauen viele Hersteller ausfahrbare Tragegriffe und Rollen an den Powerstations. Das Arbeitsfeld ist für dieses Preissegment nicht klar definiert. Ihr könnt die Powerstations als portable Stromquelle oder als Zwischenspeicher für Eure Inselanlage benutzen.

Affiliate Angebot Oukitel P5000 Nutzt den Coupon auf der Oukitel-Website, um weitere 200 Euro zu sparen.

Lest auch: ausführlicher Test der Oukitel P5000

Affiliate Angebot Jackery Explorer 2000 Plus

Lest auch: ausführlicher Test der Jackery Explorer 2000 Plus

Die besten Powerstation-Angebote unter 2.000 Euro

Das riesige Paket an Leistung und Kapazität ist schön und gut, aber der Transport? Ganz einfach – wie wäre es mit Rollen und einem ausfahrbaren Tragegriff? / © nextpit

Es muss nicht unbedingt das teuerste Luxus-Modell sein, wie uns die folgenden Powerstations bewiesen haben. Die Abstriche sind ziemlich gering. Klar: die Ausgangsleistung ist ein wenig geringer, jedoch bieten auch Powerstation aus diesem Preissegment zahlreiche verschieden Anschlüsse, und die Möglichkeit, mit Zusatzakkus die Powerstations zu erweitern. Von Geräten aus dieser Preisklasse könnt Ihr im Normalfall mit einer unterstützenden App rechnen. Vereinzelt gibt es sogar für unter 2.000 Euro rollbare Powerstations.

Affiliate Angebot Fossibot F3600 Spart mit dem Gutschein-Code: 3s6fxmq9 180 Euro beim Kauf der Powerstation. Mit dem Code: chFN9WMV spart Ihr 200 Euro beim Kauf des Solarpanel-Bundles.

Lest auch: ausführlicher Test der Fossibot F3600

Affiliate Angebot Oukitel BP2000

Lest auch: ausführlicher Test der Oukitel BP2000

Affiliate Angebot Dabbsson DBS2300 Mit dem Amazon-Coupon erhaltet Ihr weitere 300 Euro Rabatt bei der Bestellung der Dabbsson DBS2300.

Lest auch: ausführlicher Test der Dabbsson DBS2300

Die besten Powerstation-Angebote unter 1.000 Euro

Für unter 1.000 Euro gibt es zahlreiche, leistungsstarke Powerstations. Die Ugreen PowerRoam 1200 ist nur ein gutes Exempel von vielen. / © nextpit

Ihr wollt keinen vierstelligen Betrag zahlen, wollt aber dennoch nicht auf Leistung verzichten. Dann haben wir auch hier einige Top-Angebote für Euch herausgefischt. In dieser Preisklasse sind die Powerstations kompakter, bieten aber dennoch zahlreiche verschieden Anschlüsse. Eine App-Unterstützung bieten nicht alle Hersteller. Allerdings wird die Ausgangsleistung dieser Geräte vollkommen für Eure Camping-Ausflüge oder Boots-Ausflüge ausreichen.

Affiliate Angebot Ugreen PowerRoam 1200

Lest auch: ausführlicher Test der Ugreen PowerRoam 1200

Affiliate Angebot Anker Solix C1000

Affiliate Angebot Anker Solix F1200

Die besten Powerstation-Angebote unter 500 Euro

Klein heißt nicht weniger – für unter 500 Euro bekommt Ihr sogar schon Powerstation-Solarpanel-Bundles. / © nextpit

Schließlich gibt es Powerstations für den kleineren Geldbeutel. Diese Modelle eignen sich hervorragend für den Park-Besuch. Sucht Ihr nach Powerstations, um Euren Laptop und Euer Smartphone auf Eurem Kurz-Trip am Leben zu halten, werden die kleineren Powerstations ihr Soll voll und ganz erfüllen. Vereinzelte Powerstations haben auch hier sogar App-Support. Abgesehen davon bieten einige Hersteller bereits Powerstations mit Solarpanel im Bundle für unter 500 Euro an.

Affiliate Angebot Jackery Solargenerator 500

Affiliate Angebot Egretech 600W

Affiliate Angebot VTOMAN Jump 600X

Hier sollte doch für jeden was dabei sein, oder? Habt Ihr weitere Powerstation-Bestpreis gefunden, die Ihr in dieser Liste nicht gesehen habt? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.