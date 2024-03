Bose QuietComfort II: Die Kopfhörer mit "dem besten ANC" nur noch 179 €!

Bei MediaMarkt und Saturn könnt Ihr Euch derzeit Bose-Kopfhörer mit unglaublich guter aktiver Geräuschunterdrückung zum günstigen Preis sichern. Die Bose QuietComfort Earbuds II bekommt Ihr hier für kurze Zeit sogar günstiger, als am Black Friday 2023. Ob es die Kopfhörer bereits günstiger gab oder Ihr hier ein echtes Schnäppchen erwischt, verrät Euch nextpit in diesem Artikel.

Sind Euch Over-Ear-Kopfhörer (zur Bestenliste) zu unhandlich, gibt es eine riesige Auswahl von passenden In-Ear-Kopfhörern mit ANC auf dem Markt. Große Probleme für die handlichen Earbuds sind jedoch gerade die aktive Geräuschunterdrückung oder ein individuell anpassbarer Equalizer, um Eure Musik in Ruhe genießen zu können. Bose setzt bei den QuietComfort Earbuds II jedoch auf genau diese Eigenschaften. Für kurze Zeit könnt Ihr Euch die Kopfhörer zum bisherigen Bestpreis bei MediaMarkt und Saturn sichern.

Affiliate Angebot Bose QuietComfort Earbuds II Bisheriger Bestpreis für die In-Ear-Kopfhörer mit dem "besten ANC auf dem Markt"

Als "bestes ANC auf dem Markt" vermarktet Bose die In-Ears und auch in unserem Test zu den QuietComfort Earbuds II konnte die aktive Geräuschunterdrückung auf ganzer Linie überzeugen. Doch nicht nur das ANC, sondern auch das druckvolle Klangbild und die verschiedenen Aufsätze waren klare Pluspunkte für die Kopfhörer.

Die Bose QuietComfort Earbuds II kommen mit verschiedenen Aufsätzen. / © nextpit

Leider müsst Ihr einige Abstriche vornehmen. Denn Bose verzichtet auf HD-Codecs und Multipoint-Bluetooth, was Ihr in diesem Preisniveau durchaus finden könnt, falls Euch diese Funktionen wichtig sind. Zusätzlich ist die Akkulaufzeit mit maximal 24 Stunden eher durchschnittlich. Dies sind auch die Gründe, warum die QuietComfort Earbuds II nicht in unserem Vergleich der besten In-Ear-Kopfhörer auftauchen. Gewinner sind hier übrigens die Jabra Elite 10, die Ihr derzeit für 187,17 Euro bei Amazon* bekommt.

Passend dazu: Unser Test zu den Jabra Elite 10

Bose QuietComfort Earbuds II zum Bestpreis – Lohnt sich das?

Für 179 Euro bekommt Ihr die Bose QuietComfort Earbuds II gerade bei MediaMarkt und Saturn. Damit liegt Ihr noch einmal 10 Euro unter dem letzten Black-Friday-Preis. Laut idealo gab es immer wieder günstigere Angebote, allerdings handelte es sich hier um kurzweilige eBay-Deals. Dementsprechend habt Ihr bisher kein besseres Angebot außerhalb der Auktionsplattform erhalten. Der nächstbeste Preis derzeit liegt mit 206,51 Euro im Netz.

Teurer und besser? Unser Test zu den Bose QuietComfort Ultra

Ob sich der Deal für Euch persönlich lohnt, bleibt Euch überlassen. Denn es sind nach wie vor Kopfhörer für 179 Euro, die preislich zwar unter der Konkurrenz von Apple oder Jabra liegen, allerdings einige Punkte auf der Strecke lassen. Ist Euch gutes ANC und ein kraftvoller Klang wichtig, ist der Deal sehr spannend. Seid Ihr audiophil unterwegs und legt Wert auf HD-Codecs, solltet Ihr Euch anderweitig umschauen.

Was haltet Ihr von dem Deal? Worauf legt Ihr bei In-Ears besonderen Wert? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!