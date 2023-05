Casa Casi 101: Auf einmal zeigt Google, wo es bei der KI lang geht

Am Ende dieser Woche blieb Fabi und mir gar nichts anderes übrig, als in unserem NextPit-Podcast über die Google I/O zu sprechen. Im Vordergrund standen dabei jedoch nicht neue Gerätschaften, sondern das, was Sundar Pichai und seine Mannen zum Thema KI zu erzählen hatten.

Ja, ich weiß. Das Pixel Fold ist endlich da, das Pixel Tablet kommt ebenso und das Pixel 7a hat sich im Test als günstige Allzweckwaffe präsentiert. Alle Links zu unseren Google-I/O-Beiträgen findet Ihr unten im Beitrag. Aber sorry – in unserer neuesten Folge der Casa Casi gab es einen komplett anderen Schwerpunkt, um das sich (fast) alles dreht: Die Künstliche Intelligenz und das, was Google da zu veranstalten beabsichtigt!

Affiliate Angebot Google Pixel 7a Zur Geräte-Datenbank

Im Podcast gewichten wir das ähnlich, wie es Google selbst auch getan hat: Wenig Hardware, sehr viel KI! Damit hat Google mindestens mal die Scharte vom Paris-Event ausgewetzt, aber noch viel mehr: Die Kalifornier zeigen, dass man sie ganz sicher nicht abschreiben darf, egal, was ChatGPT und OpenAI/Microsoft oder andere Mitbewerber planen.

Wir freuen uns, wenn Ihr wieder reinhört und unseren Podcast teilt, empfehlt, bewertet und kommentiert. Lasst uns ruhig gerne an Euren Gedanken zum Thema KI teilhaben. Lest dazu unbedingt auch unseren Substack-Beitrag, lest die unten verlinkten Beiträge und verratet uns, ob Ihr eher begeistert oder eher entsetzt auf unsere Zukunft blickt in diesem KI-Kontext.

Casa Casi 101: Show Notes

Wir wollen Euer Feedback! Diskutiert mit uns unter diesem Beitrag, oder bei Substack und verratet uns Eure Meinung. Ihr könnt Euch aber auf WhatsApp, Signal und Threema mit Sprachnachrichten (und natürlich auch Textkommentaren) beteiligen. Wir freuen uns auf Eure Reaktionen, auf Lob, Kritik und Verbesserungsvorschläge und natürlich auch auf spannende Themenvorschläge. Hier ist unsere Telefonnummer und unsere Threema-ID für Euer Feedback: