Chipolo One Point: Alle Angebote

Chipolo One Point: Alle Angebote

Chipolo One Point

Chipolo Point Design und Formfaktoren

Beide Chipolo-Tracker sind kompakte Geräte, die ihrem Verwendungszweck entsprechen: Der One ist ein runder Puck mit einem kleinen Ring, der an einem Schlüsselbund befestigt werden kann, während die Card die Größe einer Kreditkarte hat und in die Brieftasche passt.

Vorteile:

Kompakt und sofort einsatzbereit

Die CR2032-Batterie des One Point lässt sich leicht austauschen

Wasserdicht nach IPX5

Nachteile:

Kein Batteriewechsel bei der Card Point

Zum Design des Card Point gibt es nicht viel zu sagen, denn er ist mit einer Dicke von 2,4 mm so kompakt wie möglich, also nur etwas mehr als zwei Kreditkarten dick. Das sollte in die meisten Geldbörsen passen, aber bei einigen dünneren Kartenfächern könnte es für den Chipolo Card Point eng werden.

Der Card Point passt in die meisten Kreditkartenfächer. / © nextpit

Beide Modelle sind nach IPx5 spritzwassergeschützt, wobei nicht versprochen wird, dass sie längerem Kontakt mit Wasser oder irgendeiner Art von Kontakt mit Staub oder feinen Partikeln standhalten.

Sowohl Card als auch One Point sind derzeit nur in Weiß erhältlich (die iPhone-only-"Spot"-Modelle sind schwarz) und die Tracker verfügen über einen Lautsprecher, der über die Find-My-Device-App aktiviert werden kann, wenn sie sich in der Nähe des Smartphones befinden.

Das 5 mm messende Loch am One Point macht es einfach, ihn an allem zu befestigen, was ihr nicht verlieren wollt. / © nextpit

Der Chipolo One Point ist größer als der Apple AirTag, aber da er ein 5-Millimeter-Loch für einen Schlüsselring hat, braucht er kein Etui, um mit euren Schlüsseln, vielen Haustierhalsbändern oder einem kleinen Karabiner verwendet zu werden.

Der One Point lässt sich leicht öffnen, um die CR2032-Batterie im Inneren auszutauschen, die laut Chipolo eine Lebensdauer von bis zu einem Jahr hat. Beim Card Point hingegen kann die eingebaute Batterie nicht ausgetauscht oder aufgeladen werden. Nach der geschätzten Lebensdauer der Batterie von 2 Jahren bietet das Unternehmen ein Recycling-Programm an, bei dem der Tracker mit einem Rabatt von 50 Prozent (zum Zeitpunkt der Veröffentlichung) gegen einen neuen ausgetauscht werden kann.