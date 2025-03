Circle to Search hat sich zu einer herausragenden Funktion in der Reihe der KI-gestützten Tools von Android entwickelt. Seit dem Debüt im letzten Jahr hat es bedeutende Upgrades und erweiterte Funktionen erhalten. Ein kommendes Update verspricht, die Funktion noch vielseitiger zu machen und sie zu einer überzeugenden Alternative zu herkömmlichen Übersetzungs-Apps zu machen.

Auto-Übersetzung für Circle to Search

Circle to Search enthält zwar bereits Übersetzungsfunktionen, aber um den Text auf dem Bildschirm zu übersetzen, müsst Ihr ein paar Mal tippen. Ein neu entdecktes Upgrade wird diese Funktion jedoch erheblich verbessern.

Laut einer dekompilierten Beta-Version der neuesten Google-App, die von Assemble Debug aufgedeckt wurde, fügt Google Circle to Search eine automatische Übersetzungsfunktion hinzu. Diese Verbesserung ermöglicht die sofortige Übersetzung von Text, Bildern und sogar des Kamerasuchers auf dem Bildschirm und macht das Tool noch nahtloser und effizienter.

Obwohl die Funktion derzeit standardmäßig ausgeblendet ist, ist es dem Team gelungen, sie zu aktivieren und zu zeigen, wie sie funktioniert. Wenn Ihr Circle to Search aufruft, werden Inhalte automatisch in die auf deinem Gerät eingestellte Sprache übersetzt. Im Gegensatz dazu musstet Ihr früher auf das Übersetzungswerkzeug tippen oder den Text durch Umkreisen markieren.

In der aktuellen Version von Circle to Search müsst ihr zuerst auf die Schaltfläche "Übersetzen" tippen, um den Text zu übersetzen, aber mit dem Update wird der Text auf dem Bildschirm automatisch übersetzt, wenn ihr Circle to Search startet. / © nextpit

Google bietet den Nutzern auch die Möglichkeit, die automatische Übersetzung über ein Einstellungsmenü zu deaktivieren, das über die Drei-Punkte-Schaltfläche zugänglich ist, wenn Ihr die Funktion nutzt. Außerdem wird eine Benachrichtigung eingeblendet, mit der die Nutzer/innen die Einstellung bei Bedarf ein- oder ausschalten können.

Zum jetzigen Zeitpunkt sieht es so aus, als ob die unterstützten Sprachen denen entsprechen, die in der Google Translate App verfügbar sind. Derzeit gibt es keine spezielle Einstellungsseite für die Verwaltung dieser Funktion. Google hat zwar noch keinen Zeitplan für die Veröffentlichung genannt, aber angesichts des aktuellen Entwicklungsstatus dürfte es nicht mehr lange dauern, bis die Funktion eingeführt wird.

Circle to Search als Alternative zu Google Translate

Es ist erwähnenswert, dass Google bereits verschiedene Übersetzungstools anbietet, wie z. B. einen schwebenden Button für die schnelle Textübersetzung an beliebiger Stelle auf dem Bildschirm und die automatische Übersetzung von Webseiten in Chrome. Die Integration der automatischen Übersetzung direkt in Circle to Search könnte es jedoch für Nutzer/innen, die diese Funktion häufig nutzen, noch bequemer machen.

Die Übersetzungsfunktion von Circle to Search hat jedoch einen Nachteil: Sie übersetzt nur den auf dem Bildschirm sichtbaren Text und nicht die gesamte Webseite. Das sollten die Nutzer/innen des Tools also bedenken. Neben der Übersetzungsfunktion hat sich Circle to Search mit KI-gestützten Funktionen weiterentwickelt, z. B. "Ask About This Image or Screen", das die spielbasierte Suche verbessert, und "Song Search" zur Identifizierung von Musik oder Summen im Hintergrund.