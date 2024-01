Darum lohnt sich der Deal zum refurbished Pixel 7 Pro bei Janado!

Sollten Euch "refurbished" Produkte ein Begriff sein, kennt Ihr sicherlich bereits Janado. Der Online-Shop hat sich auf solche Geräte spezialisiert und bietet diese häufig mit einem riesigen Preisnachlass im Vergleich zu Neugeräten an. Auch das Google Pixel 7 Pro gibt es hier gerade "wie neu" rund 140 Euro günstiger als beim nächstbesten Händler. Ob sich das lohnt und was es mit Janado auf sich hat, verraten wir Euch in diesem Artikel.