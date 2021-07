DHL, Zalando, Bild.de und viele mehr: Das halbe Internet ist down

Viele große Seiten sind derzeit nicht oder nur eingeschränkt erreichbar

Akamai, das Internet-Infrastruktur-Unternehmen, scheint im Kern des Ausfalls zu stehen

Auch viele Games wie Fortnite und Call of Duty Mobile betroffen

Wie sie sehen, sehen sie nichts! So geht es aktuell sehr vielen Menschen weltweit, die versuchen, einen Flug bei Delta Airlines zu buchen, einen Artikel bei Bild, Focus oder Stern zu lesen, Schuhe bei Zalando zu bestellen oder eine Partie Fortnite zu zocken.

Internet ist weltweit von Ausfällen betroffen

Weltweit kommt es derzeit nämlich zu Ausfällen und auch sehr viele deutsche Seiten sind betroffen, wie Ihr derzeit auf dem Portal Allestörungen sehen könnt. NextPit läuft erfreulicherweise noch, daher können wir Euch erzählen, dass es nicht an Eurem Smartphone oder Rechner liegt, wenn das Internet spinnt.

Vielmehr scheint die Internet-Infrastruktur-Company Akamai im Zentrum des ganzen Theaters zu stehen, berichtet Independent. Akamai hat sich auch selbst zu Wort gemeldet und erst via Twitter die Probleme bestätigt und später erklärt, dass man an einem Fix arbeitet, der die Seiten wieder flott zum Laufen bringen soll. Zuvor hatte der Cloud-Service-Provider Orcacle sich geäußert und bereits auf Akamai verwiesen.

Akamai is experiencing a service disruption. We are actively investigating the issue and will provide an update in 30 minutes. — Akamai Technologies (@Akamai) July 22, 2021

Auch in England und den USA kam es zu sehr vielen Ausfällen. So waren u.a. die Bank of Scotland, McDonald's, UPS, LastPass und viele, viele mehr betroffen. In Deutschland fielen u.a. der Focus, Bild und RTL aus, so dass man kurz hoffen konnte, dass hier gerade eine bundesweite Qualitätsoffensive gestartet wird.

Akamai glaubt, das Problem erkannt zu haben

Nachdem Akamai die Probleme bei seinem Service Edge DNS gemeldet hatte, erbat man sich ein wenig Zeit und wollte dann eine Lösung für den weitreichenden Fehler nachreichen. Stellt Euch das Domain-Name-System ein bisschen wie ein Telefonbuch für Websites vor. Die Technologie ermittelt die richtigen IP-Adressen, wenn wir versuchen, bestimmte Websites aufzurufen. Der Edge-DNS-Service von Akamai übernimmt diese Arbeit für sehr viele Apps und Websites weltweit und schützt vor Distributed-Denial-of-Service- (DDoS-)Angriffen.

Viel mehr über die Hintergründe können wir Euch aktuell noch nicht erzählen, außer dass die Ausfälle teils nur regionaler Natur waren. Soll heißen, es kann euch passieren, dass Ihr in Berlin zwar Fortnite zocken könnt oder auf die Bild.de-Seite kommt, nicht aber in Hamburg. Falls Ihr jedenfalls befürchtet habt, dass es an Eurem Mobilfunkanbieter liegt, oder Euch zuhause jemand das Internet gekappt hat, könnt Ihr Euch beruhigt zurücklehnen: An Euch liegt es nicht! Jetzt könnt Ihr lediglich abwarten, bis der Fehler gekittet wird und auf Twitter Witze übers zerstörte Internet machen – Twitter ist nämlich nicht down.