Ein neuer Saugroboter der Marke 3i soll frischen Wind auf den Markt bringen. Besonders die Selbstreinigung in Echtzeit, der ausfahrbare Wischmopp, eine starke Saugleistung von 13.000 Pa und das weltweit erste integrierte System zum Aufbereiten von Frischwasser machen den 3i S10 Ultra Wisch- und Saugroboter richtig spannend. Wie das sogenannte WaterRecycling-System funktioniert und was der Robo-Sauger sonst noch auf dem Kasten hat, verrät Euch nextpit in diesem Artikel.