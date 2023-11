Diese Smartphones gibt es am Black Friday besonders günstig

Keine Sorge, wir haben auch eine Black Friday-Auswahl, in der Ihr zahlreiche andere Angebote findet und eine spezielle Auswahl zu iPhone-Angeboten haben wir ebenfalls. Hier bauen wir auch einige iPhones ein, aber hauptsächlich auf Android-Smartphones konzentrieren. Und wir werden trotzdem versuchen, ein bisschen Journalismus in diese Auswahl zu bringen und nicht einfach einen Haufen unorganisierter Links zu spammen.

An diesem Black Friday 2023 beginnen wir also mit den besten Preisreduzierungen über alle Marken und Kategorien hinweg. Danach folgt eine Auswahl an Angeboten, die sich ausschließlich auf Flaggschiffe beziehen. Den Abschluss bildet eine Liste der günstigsten Smartphones, die Ihr am Black Friday 2023 kaufen könnt.

Inhaltsverzeichnis:

Die besten Rabatte auf Smartphones am Black Friday 2023.

Hier zeigen wir Euch die besten Angebote mit den größten Preisnachlässen auf Android- und Apple-Smartphones während des Black Friday 2023 auflisten. Es spielt keine Rolle, welche Marke, welche Preisklasse. Wichtig ist nur, wie viel Ihr sparen könnt und wie gut das jeweilige Smartphone ist.

Flaggschiffe von Samsung, Xiaomi und Google, die am Black Friday 2023 im Preis gesenkt wurden.

In diesem Abschnitt geht es ausschließlich um High-End-Smartphones. Ihre Preise ohne Sonderangebote liegen um oder über 1000 Euro. Wenn Ihr ein Samsung Galaxy S23 Ultra, ein iPhone 14 Pro oder ein Google PIxel 8 Pro günstiger als sonst haben wollt, findet Ihr es hier. Wir haben auch einige "alte" Flaggschiffe ausgewählt, die am Black Friday eher von Preisnachlässen profitieren.

Günstige Android-Smartphones werden am Black Friday 2023 noch günstiger!

Ihr wollt am Black Friday so wenig wie möglich für Euer neues Smartphone bezahlen? Im Folgenden listen wir Euch einige Mittelklasse- und Einsteigermodelle auf, die dank der Rabatte am Black Friday 2023 noch günstiger sind als bei ihrer Einführung. So findet Ihr hier Smartphones für weniger als 500, 400 und 300 Euro.

Was haltet Ihr von dieser Auswahl der besten Android-Smartphones, die Ihr am Black Friday 2023 kaufen könnt? Plant Ihr, am Black Friday ein Smartphone zu kaufen? Plant Ihr, den Black Friday zu nutzen, um einem Freund oder einer Freundin ein neues Smartphone zu schenken?