Dreame L10s Pro im Test: toller Saugroboter mit nur einem Makel

Der Dreame L10s Pro bietet die gleichen Features wie der große L10s Ultra, kostet mit einer UVP von 599 Euro aber gerade einmal die Hälfte. Was fehlt, ist die Absaugstation, die den Roboter von Staub befreit und nebenbei auch mit frischem Wasser betankt. Ob der Dreame L10s Pro auch ohne die praktische Station überzeugt, lest Ihr im NextPit-Test.

Was fehlt also? Im Vergleich zum Top-Modell vor allem natürlich der Komfort, den die Absaugstation mit den Tanks mitbringt. Einzig die im Test regelmäßig leicht feuchten Teppichkanten trüben den Gesamteindruck etwas – sorgt Ihr Euch um den teuren Zwirn auf dem Boden, gibt's in der App aber eine Option zum Meiden von Teppichen. Praktisch allerdings auch für Besitzer eines Smart-Home-Ökosystems von Xiaomi: Der Dreame L10s Pro lässt sich auch in die Xiaomi-App einbinden.

Unboxing und Setup

Der Dreame L10s Pro ist in gerade einmal fünf Minuten startklar – vom Auspacken und Aufstellen der Station bis hin zum Einrichten des Saugroboters in der App. Das Mapping sowie das Einrichten der Karten und Aufsetzen der Reinigungsroutinen dauert zwar etwas länger, klappt aber ebenfalls einwandfrei.

Gefällt:

Einrichten klappt schnell und unkompliziert

unterstützt Dreame- und Xiaomi-App

schick und gut verarbeitet

Gefällt nicht:

keine Überwachungskamerafunktion

Der Dreame L10s Pro ist in wenigen Sekunden aus dem Karton startklar: Bürste einstecken, Station einstöpseln, Saugroboter in die Station stellen, fertig. Für das erste Mapping reicht das, für den ersten vollständigen Reinigungsvorgang füllen wir dann auch Wasser in den Tank ein und setzen die beiden rotierbaren Wischmopps ein.

Entfernt Ihr die magnetisch haltende Abdeckung auf der Oberseite des L10s Pro, blickt Ihr auf die beiden separat entnehmbaren Tanks für Staub und Wasser. / © NextPit

Das Mapping klappt schnell und problemlos. Der Roboter fährt zielsicher alle Wände entlang und erstellt in wenigen Minuten einen vollständigen Grundriss der Wohnung. Eine Möglichkeit für 3D-Scans wie beim großen Bruder L10s Ultra gibt es zwar nicht, allerdings haben diese in der Praxis bislang auch wenig Nutzen.

Ist der Grundriss einmal eingescannt, lässt sich dieser in der App bearbeiten. Das Teilen von Zimmern sowie das Zusammenfügen klappt einwandfrei, was selbst bei Oberklasse-Saugrobotern keine Selbstverständlichkeit ist. Optional richtet Ihr hier auch No-Go-Zonen oder No-Mop-Zonen ein, die der L10s Pro dann nicht betritt beziehungsweise nur trocken reinigt.

Das Mapping klappt mit dem Dreame L10s Pro einwandfrei – ebenso wie das Teilen und Zusammenlegen von Zimmern. / © NextPit

Ihr habt außerdem die Möglichkeit, für jedes Zimmer eigene Intensitäten festzulegen. So reinigt der L10s Pro dann beispielsweise die Küche immer extra feucht und immer mit zwei Reinigungsdurchgängen. Das Gästezimmer mit Teppichboden dagegen saugt er nur einmal und verzichtet ganz aufs Wischen. Natürlich bietet die App auch eine Option zum Einrichten von Zeitplänen für die Reinigung. Dann saugwischt der Roboter beispielsweise immer dann, wenn Ihr im Büro seid – und lässt Euch an den Homeoffice-Tagen und am Wochenende in Ruhe.

In der Dreame-App richtet Ihr für den L10s Pro No-Go- und No-Mop-Zonen ein (links). Optional legt Ihr für jeden einzelnen Raum unterschiedliche Reinigungseinstellungen fest (Mitte). Das Bad wird dann beispielsweise besonders gründlich geschrubbt (rechts). / © NextPit

Ein weiterer Unterschied zum deutlich teureren L10s Ultra besteht in der fehlenden Überwachungskamerafunktion. Der L10s Pro hat zwar eine Kamera verbaut, kann jedoch das Live-Bild nicht an die App übertragen. Ihr könnt den Saugroboter zwar über Pfeiltasten in der App steuern, das reicht allerdings bestenfalls zum Ärgern der Katzen.

Apropos steuern: Ihr könnt den L10s Pro auch per Alexa, Google Assistant und Siri steuern. Mit Alexa klappt das theoretisch über den dazugehörigen Skill, wollte im Test allerdings nicht richtig funktionieren. Habt Ihr beispielsweise beim Frühstück enorm gekrümelt, könnt Ihr den L10s Pro per Spot-Cleaning dazu bewegen, rund um den Esstisch zu saugen.