Dreame stellt Saugroboter-Flaggschiff für unter 1.000 Euro vor

Der L10s Pro Ultra Heat ist der Nachfolger des beliebten Dreame L10s Ultra (zum Test), der sich über Monate an die Spitze der besten Saugroboter mit Wischfunktion gesetzt hat. Abgelöst wurde der zuverlässige Sauger durch den auf der IFA veröffentlichen Dreame L20 Ultra (zum Test). Nun also stellt Dreame sein neuestes Modell auf der CES 2024 in Las Vegas vor, doch was bietet der L10s Pro Ultra Heat?