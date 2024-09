Für alle Technik-Enthusiasten unter Euch, die den neuesten Staubsaugerroboter im Visier haben, könnte der TP-Link Tapo RV30 Max durchaus interessant sein. Er kombiniert moderne Technologie mit einem attraktiven Preis: Unter 250 Euro bietet er Features, die normalerweise in höherpreisigen Modellen zu finden sind. Das Unternehmen, das vor allem für seine Smart-Home-Lösungen bekannt ist, konnte mit diesem Roboter auf der IFA in Berlin durchaus für Aufsehen sorgen.

Technische Highlights: Saugleistung und Navigationssystem

Die Saugleistung des RV30 Max beträgt respektable 5.300 Pa. Damit befindet sich der Roboter im Mittelfeld, was jedoch nicht bedeutet, dass er nicht in der Lage ist, tief sitzenden Schmutz aus Teppichen zu entfernen. Dank der DeepVac-Technologie, die eine verbesserte Bürste und optimierte Ansaugkanäle umfasst, wird eine Staubaufnahmerate von über 97 Prozent erreicht. Diese Kombination sorgt für eine gründliche Reinigung, auch in schwer zugänglichen Bereichen.

Besonders erwähnenswert ist das duale Navigationssystem, das sowohl LiDAR- als auch IMU-Technologie integriert. Diese präzise Steuerung erlaubt es dem Saugroboter, zentimetergenau durch Eure Wohnung zu navigieren. Er erkennt und umgeht sogar kleine Hindernisse und meistert Bodenschwellen bis zu 2,2 Zentimetern. Ein intelligenter Sensor auf der Oberseite verhindert zudem, dass der RV30 Max unter tiefe Möbelstücke fährt und stecken bleibt.

Funktionen und Benutzerfreundlichkeit

Der „Quiet Clean Mode“ ermöglicht es Euch, während der Reinigung ungestört zu arbeiten oder fernzusehen. Der Roboter bietet außerdem eine Teppicherkennung, individuelle Sperrgebiete und vorprogrammierte Reinigungszeiten. Das Wischen ist eher ein nettes Extra, da der nicht rotierende Wischmopp bestenfalls für leichte Feuchtreinigungen taugt, aber keine groben Verschmutzungen beseitigen kann.

Für 220 Euro erhaltet Ihr den RV30 Max, während die Plus-Version für nur 30 Euro mehr mit einer Smart Auto Empty Dock ausgestattet ist, die den Staubbehälter autonom entleert. Der 3-Liter-Behälter gewährleistet, dass Ihr Euch nicht alle paar Tage um die Entleerung kümmern müsst – TP-Link spricht von einer Leerung alle zwei Monate, was jedoch individuell variieren kann.

Smart Home Integrationen und 3D-Karten

Der Tapo RV30 Max ist vollständig mit dem Standard Matter kompatibel, was bedeutet, dass Ihr ihn problemlos in Euer Smart-Home-System integrieren könnt. Über die Tapo-App erhaltet Ihr Zugang zu den 3D-Karten Eurer Wohnung, die für bis zu vier Etagen erstellt werden können. Ihr könnt dem Roboter so sagen, auf welcher Etage er sich befindet, und er wird dank KI-fähiger Erkennung im Laufe der Zeit immer besser darin, Hindernisse zu umgehen und effizient zu reinigen.

Mit seinem attraktiven Preis und den beeindruckenden Funktionen stellt der Tapo RV30 Max eine vielversprechende Option für Technik-Fans dar, die auf der Suche nach einem leistungsstarken, intelligenten Staubsaugerroboter sind.