Google hat damit begonnen, das erste Android 15 QPR (Quarterly Platform Release) an Tester und Entwickler auszurollen. Dieses Update heißt QPR1 Beta 1 und ist noch Teil des Android 15 Beta-Programms. Es wird erwartet, dass die endgültige, stabile Version bis zum Ende des Jahres veröffentlicht wird.

Android 15 QPR1 Beta 1 folgt auf Android 15 Beta 4, ist aber stabiler und weist im Vergleich zu den früheren Developer Previews weniger größere Fehler und Probleme auf. Sie enthält auch den August-Sicherheitspatch für ältere Pixel-Modelle, obwohl sich dieser Patch etwas verzögert hat.

Dieses erste Android 15 QPR-Update ist mit dem Pixel 6, Pixel 7, Pixel 8 und der kürzlich vorgestellten Pixel 9-Serie (Vergleich) kompatibel. Nutzer des Pixel Fold und des Pixel Tablet können das Update ebenfalls installieren.

Es war überraschend, dass das Pixel 9 und das Pixel 9 Pro mit Android 14 und nicht mit dem kommenden Android 15 auf den Markt kamen. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass diese Smartphones ein paar Monate früher angekündigt und veröffentlicht wurden als der übliche Zeitplan für Pixel-Hardware, der normalerweise Mitte Herbst stattfindet.

Das Google Pixel 9 Pro XL läuft ab Werk mit Android 14. / © nextpit

Google hat noch nicht bestätigt, wann die endgültige Version von Android 15 QPR1 veröffentlicht wird, aber es wird erwartet, dass sie zwischen November und Dezember 2024 erscheint. Wie die vorherigen Versionen wird Android 15 drei QPR-Updates erhalten, bevor es auf Android 16 übergeht. Android 15 QPR1 wird voraussichtlich Teil eines der Pixel Drop Updates im Herbst sein.

So installiert Ihr Android 15 QPR1 Beta 1 auf dem Pixel-Handy

Wenn Ihr Android 15 QPR1 installieren wollt, könnt Ihr das tun, indem Ihr Euch für das Beta-Programm anmeldet. Wenn Ihr später die öffentliche Version erhalten wollt, müsst Ihr die Beta beenden oder Euch aus dem Programm austragen. Ihr könnt die Software auch installieren, indem Ihr die Factory Images flasht.

Was die wichtigsten Änderungen angeht, warten wir noch darauf, was in Android 15 QPR1 Beta 1 enthalten ist. Erste Erkenntnisse von 9to5Google deuten darauf hin, dass Google eine neue Animation bei der Interaktion mit Schaltflächen in den Schnelleinstellungen eingeführt hat. Außerdem gibt es einen neuen Startbildschirm nach dem Neustart, der ein gezacktes Ladesymbol in der Mitte anstelle eines einfachen Hintergrundbildes zeigt.

Wie habt Ihr vor, Android 15 zu testen? Wartet Ihr auf die stabile Version oder habt Ihr vor, Euch anzumelden und die QPR1 Beta 1 herunterzuladen? Bitte lasst es uns in den Kommentaren wissen.