Erstmals unter 1.000 €: iPhone 15 Pro im Cyber-Deal sichern!

Bei Cyberport könnt Ihr Euch gerade das iPhone 15 Pro in Titan Blau zum bisherigen Bestpreis sichern. Damit ist Cyberport der erste Online-Shop, der das Flaggschiff für unter 1.000 Euro verkauft. Allerdings müsst Ihr Euch beeilen, denn das Angebot ist auf 250 Geräte limitiert. Ob sich das Ganze lohnt, verrät Euch nextpit in diesem Deal-Check.

Der Cyber-Deal von Cyberport ist eine wöchentliche Aktion, bei der Ihr immer wieder spannende Angebote findet. So könnt Ihr Euch heute das Apple iPhone 15 Pro mit 128 GB Gerätespeicher in Titan Blau zum bisherigen Bestpreis von 949 Euro sichern. Allerdings sind diese Tagesdeals häufig stark limitiert erhältlich und so müsst Ihr Euch sehr beeilen, wenn Ihr Euch eines der besten iPhones zu diesem Preis sichern möchtet.

Das Super-Retina-Display des iPhone 15 Pro ist einfach herausragend. Mit einer Auflösung von 2.556 x 1.1779 Pixeln, einer 120-Hz-Bildwiederholrate und der Dynamic Island weiß der Bildschirm auch in der 15. Generation einfach zu überzeugen. Das A17-Pro-SoC wurde in einer 3-nm-Architektur gefertigt und arbeitet wie verrückt. Dabei nutzt der Prozessor sechs Kerne, die laut Apple 10 Prozent schneller arbeiten als noch beim Vorgängermodell.

Das Apple iPhone 15 Pro nutzt ein Triple-Kamera-Modul mit einer 48-MP-Hauptkamera. / © nextpit

Die Hauptkamera nimmt Bilder mit 48 Megapixeln auf und wird durch eine 12-MP-Ultraweitwinkelkamera und ein 12-MP-Teleobjektiv unterstützt. Erstmals ist zudem ein USB-C-Port integriert und löst den Lightning-Anschluss ab. In unserem Test zum iPhone 15 Pro ist vor allem das langsame Aufladen und der unausgereifte Action-Button negativ aufgefallen.

Lohnt sich das Angebot zum iPhone 15 Pro?

Bei Cyberport zahlt Ihr derzeit nur 949 Euro für das iPhone 15 Pro. In der Regel kostet Euch das Smartphone jedoch über 1.000 Euro und so liegt der nächstbeste Preis gerade bei 1.059 Euro für ein Neugerät. Der bisherige Bestpreis von 988 Euro wird ebenfalls deutlich unterschritten. Dementsprechend seid Ihr mit diesem Cyber-Deal so günstig unterwegs, wie noch nie – vorausgesetzt, Ihr benötigt keinen Handyvertrag.

Allerdings müsst Ihr wirklich Gas geben, wenn Ihr Euch das Titan-Wunder sichern möchtet. Denn die Anfangsstückzahl von 250 ist längst nicht mehr verfügbar. Zum jetzigen Zeitpunkt sind es nur noch 112 Smartphones.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das iPhone 15 Pro zu solch einem Preis interessant für Euch?