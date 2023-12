Exklusiver Rabatt: Geekom Mini-PC mit Windows 11 unter 400 €!

Ihr habt schon alle Geschenke für Eure Liebsten beisammen, möchtet Euch aber auch noch etwas gönnen? Dann schnell zu Amazon, denn hier gibt es den Geekom IT12 gerade mit einem satten Rabatt und exklusivem nextpit-Geheimcode zum Freudenfest. Dabei verspricht das Online-Versandhaus sogar eine Lieferung des Windows-11-Mini-PCs vor Weihnachten. In diesem Deal-Check verrät Euch nextpit alle Details zum Angebot.

Sind Euch Stand-Computer einfach zu sperrig und Laptops zu unhandlich, empfiehlt sich der Griff zu einem Mini-PC. Einen solchen, den Geekom IT12, bekommt Ihr gerade mit exklusivem nextpit-Rabatt rund 130 Euro günstiger. Dabei setzt der kleine Computer nicht nur auf ein schickes Design mit zahlreichen Anschlüssen, sondern verfügt auch ab Werk über Windows 11 Pro und hat ordentlich Leistung unter der Haube.

Mini-PC mit Windows 11 und Intel i5 – Geekom IT12 im Überblick

Der Geekom IT12 ist perfekt geeignet für Euer Home-Office und die täglichen Internet-Sessions zuhause. Beim Prozessor handelt es sich um einen leistungsstarken Intel-Core i5-12450H, der mit acht Kernen (und bis zu 12 Threads) arbeitet. Dabei lässt sich die Taktfrequenz auf bis zu 4,40 GHz hochschrauben, läuft in der Regel aber bereits mit 2,8 GHz.

Bei der Grafikeinheit setzt Geekom auf einen Intel UHD-Chip. Zum Zocken eignet sich dieser zwar weniger, aber populäre Games wie League of Legends laufen dennoch recht flüssig. Durch die Chip-Architektur arbeitet der Mini-PC recht energieeffizient und nutzt ein 90-W-Netzteil für die nötige Stromversorgung.

Der Intel Core i5-12450H erreicht eine maximale Taktfrequenz von 4,40 GHz. / © Geekom

Beim Arbeitsspeicher findet sich standardmäßig 16 GB DDR4-RAM, der sich auf bis zu 32 GB aufstocken lässt. Zusätzlich ist eine 512 GB Festplatte bereits verbaut und Ihr habt zwei weitere SATA-SSD-Steckplätze. Mit dieser Speicherkonfiguration könnt Ihr selbst in Google Chrome genügend Tabs öffnen und gleichzeitig Eure Lieblingsserie anschauen.

Der Geekom IT12 verfügt unter anderem über zwei USB-C-Anschlüsse auf der Rückseite. / © Geekom

Wie bereits erwähnt, verfügt der Mini-PC über eine Vielzahl von Anschlüssen. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Vorderseite 2x USB-A 3.2 Gen 2 1x 3,5-mm-Klinkenanschluss

Rückseite 2x USB-C 4.0 1x DC-Stromanschluss 1x 2,5 GBe-Ethernet-Anschluss 2x HDMI-2.0-Ports 1x USB-A 2.0

Seite 1x SD-Card-Reader 1x Kensington Security Slot



Ihr habt also die Möglichkeit, bis zu vier Bildschirme via USB-C und HDMI anzuschließen. Drahtlos stehen Euch Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.2 zur Verfügung, wodurch Ihr auch kabellose Peripherie-Geräte verbinden könnt. Neben dem vorinstalliertem Windows 11 Pro bekommt Ihr zusätzlich das passende Netz- und HDMI-Kabel sowie eine VESA-Halterung, um den Mini-PC an der Wand zu befestigen.

So spart Ihr beim Mini-PC-Deal richtig

Zum einen findet Ihr einen Rabattcoupon auf der Produktseite von Amazon. Dieser gewährt Euch einen direkten Rabatt von 80 Euro auf die unverbindliche Preisempfehlung von 529 Euro. Allerdings könnt Ihr im Warenkorb noch den Code "nextpit23" eingeben und spart somit noch einmal 10 Prozent. Dadurch sinkt der Gesamtpreis auf gerade einmal 396 Euro.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Mini-PC ein spannendes Weihnachtsgeschenk? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!