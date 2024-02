Freenet-Aktion: Sicher Euch 50 % Rabatt auf zahlreiche o2-Tarife!

Freenet bietet derzeit eine spannende Aktion zu einer Vielzahl von Handyverträgen im o2-Netz an. Mit einem Gutschein könnt Ihr Euch hier mindestens 50 Prozent Rabatt auf die monatlichen Kosten sichern, wodurch Ihr beispielsweise den o2 Unlimited Basic für gerade einmal 14,99 Euro erhaltet. Wir haben uns die Aktion einmal genauer für Euch angeschaut.

Bei Freenet erhaltet Ihr verschiedene Tarife in den großen Netzen, zahlt in der Regel jedoch deutlich weniger. So finden sich auch verschiedene Angebote von o2 und im Netz der Telefónica. Für kurze Zeit könnt Ihr mit einem Coupon hier die monatlichen Tarifkosten dauerhaft senken und müsst nicht einmal lange Vertragslaufzeiten eingehen.

Affiliate Angebot Freenet-Aktion Spart bis zu 50 % auf die monatlichen Tarifkosten von o2-Angeboten!

Möchtet Ihr einen passenden Handyvertrag von o2, habt Ihr bei Freenet also jetzt die Möglichkeit, richtig zu sparen. Mit dem o2 Unlimited Basic erwartet Euch etwa ein Mobilfunktarif mit unendlichem Datenvolumen für gerade einmal 14,99 Euro. Alle Angebote vereint, dass Ihr eine Anschlussgebühr von 19,99 Euro zahlt und eine monatliche Kündigungsfrist erhaltet. Außerdem befindet Ihr Euch im 4G-LTE-Netz der Telefónica.

Die o2-Aktion von Freenet im Tarif-Check

Ihr habt die Wahl aus acht Tarifen. Neben den Unlimited-Angeboten erhaltet Ihr auch einen Rabatt auf die "green LTE"-Varianten mit bis zu 280 GB Datenvolumen. Auch die Download-Bandbreiten schwanken hier zwischen 3 MBit/s bis hin zu 225 MBit/s. Um Euch einen Überblick zu geben, findet Ihr nachfolgend die wichtigsten Details zu den verschiedenen Tarif-Angeboten.

Freenet-Aktion Tarif o2 Mobile unlimited Basic o2 Mobile unlimited Smart o2 Mobile unlimited Max green LTE 25 GB green LTE 50 GB green LTE 70 GB green LTE 140 GB green LTE 280 GB Datenvolumen Unbegrenzt Unbegrenzt Unbegrenzt 25 GB 50 GB 70 GB 140 GB 280 GB Download-Bandbreite max. 3 MBit/s max. 15 MBit/s max. 225 MBit/s max. 225 MBit/s max. 225 MBit/s max. 225 MBit/s max. 225 MBit/s max. 225 MBit/s 4G/5G 4G LTE 4G LTE 4G LTE 4G LTE 4G LTE 4G LTE 4G LTE 4G LTE Monatliche Gebühr 14,99 € 19,99 € 49,99 € 14,99 € 17,99 € 19,99 € 22,99 € 24,99 € Einmalige Kosten 19,99 € 19,99 € 19,99 € 19,99 € 19,99 € 19,99 € 19,99 € 19,99 € Zum Angebot*

Alle Tarife befinden sich im Netz der Telefónica. Zusätzlich habt Ihr, wie bereits erwähnt, keine feste Vertragslaufzeit von 24 Monaten, sondern könnt die Verträge monatlich wieder kündigen, wenn Ihr keinen Bedarf mehr habt. Wichtig ist nur, dass Ihr beim Bestellprozess den Code "FREENET24" eingebt. Packt Ihr einen Tarif in den Warenkorb, findet Ihr unterhalb der Kostenaufstellung den entsprechenden Punkt und schon reduzieren sich die monatlichen Kosten für Euren Wunschtarif.

Ihr spart in allen Fällen also ordentlich Geld. Seid Ihr mit o2 (zur Tarifübersicht) oder dem Telefónica-Netz glücklich oder möchtet einfach von Eurem aktuellen Anbieter weg, ist das Angebot wirklich spannend. Lediglich der fehlende Zugang zu 5G dürfte einigen sauer aufstoßen. Zudem ist die Download-Bandbreite der beiden günstigeren Unlimited-Varianten recht schwach, wodurch längere Streaming-Sessions ins Wasser fallen dürften, wenn Ihr gerade unterwegs seid.

Was haltet Ihr von der Aktion? Ist das Angebot spannend für Euch oder greift Ihr lieber direkt zu o2-Tarifen? Lasst es uns wissen!