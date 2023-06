Garmin Fenix 7 Pro & Epix Pro versprechen wochenlange Akkulaufzeit

Garmin Fenix 7 Pro vereinfacht die Produktlinie

Die Fenix 7 Pro (Garmin fēnix 7 Pro) richtet sich an Abenteurer und vereinfacht die Vielzahl der verschiedenen Varianten des regulären Modells. Funktionen wie die LED-Taschenlampe und die Solaraufladung sind in allen drei Gehäusegrößen – 42, 47 und 51 mm erhältlich, was die Kaufentscheidung für viele immens erleichtert.

Die Garmin Fenix 7 Pro vereinheitlicht die Funktionen in der gesamten High-End-Produktpalette. / © Garmin

Die Fenix 7 Pro bietet einen verbesserten Herzfrequenzsensor und eine optimierte Unterstützung für verschiedene Aktivitäten, um die Leistung des Körpers besser zu verfolgen. Eine neue Funktion ist der "Hill Score", der Steigungen mit VO2-Überwachung aufzeichnet. Die Smartwatch bietet außerdem neue Navigationsfunktionen wie POI-Anzeigen, z. B. Hilfsstationen und Wetter-Overlays.

Garmin verwendet weiterhin das stromsparende MIP-Display der Fenix 7 Pro und verspricht eine bessere Ablesbarkeit in Innenräumen, ohne die Leistung bei Sonnenlicht zu beeinträchtigen. Eine Spezifikation, die sich nicht geändert hat, ist die theoretische Akkulaufzeit von 37 Tagen im Smartwatch-Modus, die bei dem größeren Modell bis zu 139 Tage im Expeditionsmodus betragen kann.

Garmin Epix Pro bringt neue Größen

Die neue Epix Pro-Serie, die manchmal als Fenix-7-OLED-Smartwatch bezeichnet wird, behebt einen der Nachteile der Epix 2-Smartwatch, die NextPit letztes Jahr mit 4,5/5 Punkten bewertet hat: die Einzelgröße von 47 mm. Die Garmin Epix Pro ist nun in den Größen 42, 47 und 51 mm erhältlich, ähnlich wie die Fenix-7-Serie, wobei das helle AMOLED-Display erhalten bleibt.

Die Garmin Epix Pro ist praktisch die AMOLED-Version der Fenix 7 Pro. / © Garmin

Neu für das Display ist der "Red Shift"-Modus, der das Sehen im Dunkeln angenehmer machen soll. Ebenfalls für dunkle Umgebungen und aus der Fenix-Reihe übernommen, ist die eingebaute LED-Taschenlampe. Die Garmin Epix Pro bietet außerdem die erweiterten Funktionen zur Gesundheitsüberwachung und Navigation, die auch in der Fenix 7 Pro zu finden sind.

Was die Akkulaufzeit angeht, so gibt Garmin für das 51 mm große Modell im Smartwatch-Modus eine Akkulaufzeit von bis zu 31 Tagen an. Weitere Details findet Ihr in der Tabelle unten.

Garmin Fenix 7 Pro & Epix Pro: Preis und Erscheinungsdatum

Garmins High-End-Multisport-Smartwatches 2023 Produkt Garmin Fenix 7 Pro Garmin Epix Pro Bild Gehäusegröße 42 mm 47 mm 51 mm 42 mm 47 mm 51 mm Riemengröße 20 mm 22 mm 26 mm 20 mm 22 mm 26 mm Display Technologie MIP AMOLED Display-Glas Power Glas

Power Sapphire Gorilla-Glas

Saphirglas Display-Größe 1.2" 1.3" 1.4" 1.2" 1.3" 1.4" Auflösung 240 x 240 Pixel 260 x 260 Pixel 280 x 280 Pixel 390 x 390 Pixel 416 x 416 Pixel 454 x 454 Pixel Touchscreen ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ Speicherplatz 32 GB Gewicht 63 g 79 g 96 g 63 g 78 g 98 g Batterielaufzeit (Smartwatch) 14 Tage 22 Tage 37 Tage 10 Tage 16 Tage 31 Tage Batterielaufzeit (GPS) 46 Stunden 73 Stunden 122 Stunden 28 Stunden 42 Stunden 82 Stunden Wasserdicht 10 ATM Besondere Merkmale LED-Taschenlampe Solarfunktion ✔️ ❌ Varianten Standard Solar

Sapphire Solar Standard

Sapphire Preis - Standard

Sapphire Edition 849,99 Euro

949,99 Euro 949,99 Euro

1.049,99 Euro 1.049,99 Euro

1.149,99 Euro

Sowohl die Garmin Fenix 7 Pro als auch die Epix Pro sind bereits im Online-Shop von Garmin sowie bei Amazon und anderen Händlern in verschiedenen Farben und mit dem optionalen Saphirglas erhältlich.

Was haltet Ihr von der neuen High-End-Linie von Garmin? Empfindet Ihr es als gut, dass die Marke jetzt noch mehr Modelle in beiden Produktlinien anbietet, oder verliert ihr langsam den Überblick bei so vielen Optionen? Vielleicht reicht Euch aber auch "schon" die neue TicWatch Pro 5 von Mobvoi, die wir aktuell in der NextPit-Redaktion testen? Schreibt uns Eure Meinung unbedingt in die Kommentare!