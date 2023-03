Heller und schärfer: Garmin bringt Forerunner 965 und 265 mit AMOLED auf den Markt

Next Pit TV

Garmin Forerunner 265 und Forerunner 265s

Die Garmin Forerunner 265, haben wir bereits im Vorfeld kennenlernen dürfen. Sie ist ab sofort in zwei Größen erhältlich. Wie die Forerunner 255 (Test) aus dem letzten Jahr, ist auch die Forerunner 265s eine kleinere Variante mit einem 42 mm großem Gehäuse, während das Standardmodell 46 mm misst. Die Garmin Forerunner 965 hingegen bietet hingegen eine Gehäusegröße von 47 mm und ist somit die größte Smartwatch aus dem neuen Portfolio.

Es ist das erste Mal, dass Garmin seine smarten Laufuhren der Mittelklasse mit einem AMOLED-Display ausstattet: 1,1 Zoll groß bei der Forerunner 265s und stolze 1,3 Zoll Diagonale bei der Forerunner 265. Die neuen Displays sind heller und bieten eine schärfere Auflösung als das transflektive MIP. Zudem haben die AMOLED-Displays einen flexibleren Always-on-Display-Modus.

Was das Design angeht, so gibt es kleinere Änderungen an der Außenseite. Neben der Touch-Funktion, die das AMOLED-Panel mit sich bringt, können Läuferinnen und Läufer immer noch von den physischen Tasten profitieren, wobei die Haupttaste für Start und Stopp neu und größer gestaltet wurde. Auch der Schutz durch Corning Gorilla Glass 3, sowie die Wasserbeständigkeit von 5 ATM bleiben erhalten.

Garmin Forerunner 265 und Forerunner 265s / © Garmin

Garmin fügt seinen sportorientierten Smartwatches zwei wichtige Fitnessmodi hinzu. Zusätzlich zu den Sensoren zur Überwachung von Gesundheitsindikatoren wie Herzfrequenzvariabilität und VO2 max gibt es jetzt auch die sogenannte Trainingsbereitschaft und Laufdynamik. Was die Konnektivität angeht, so wurden Funktionen wie Multi-Band-GPS, NFC und Wi-Fi beibehalten, aber der On-Board-Speicher für Offline-Musik wurde auf 8 GB verdoppelt.

Die Forerunner 265s hat eine etwas bessere Akkulaufzeit von 15 Tagen im Smartwatch-Modus und 24 Stunden bei kontinuierlicher GPS-Nutzung. Die größere Forerunner 265 begnügt sich hingegen mit 13 Tagen bzw. 20 Stunden bei kontinuierlichem GPS.

Garmin Forerunner 965

Die Forerunner 965 hat nicht nur einen neuen Titanrahmen, sondern auch ein AMOLED-Display mit einer Größe von 1,4 Zoll bei 454 x 454 Pixel gegönnt. Die Vorderseite wird durch das widerstandsfähigere Corning Gorilla Glass DX geschützt. Gleichzeitig ist es bis zu 5 ATM wasserdicht.

Garmin Forerunner 965 / © Garmin

Die Top-Laufuhr verfügt über zusätzliche Leistungsdaten, die auf dem Mittelklasse-Modell Forerunner 265 nicht verfügbar sind. Dazu gehören das Trainingsbelastungsverhältnis, Ausdauertraining in Echtzeit und Climb Pro. Die Uhr bietet außerdem eine integrierte Kartenfunktion, die eine große Anzahl von Stadt- und Geländestrecken unterstützt.

Garmin gibt an, dass der Akku des Forerunner 965 im Smartwatch-Modus 23 Tage und im GPS-Modus 31 Stunden zwischen den Aufladungen hält. Das Aufladen der Wearables erfolgt über den proprietären Garmin-Anschluss.

Affiliate Angebot Garmin Forerunner 255 Music Zur Geräte-Datenbank

Preise und Erscheinungsdaten der Garmin Forerunner 265 und 965

Die Garmin Forerunner 265 mit ihren bunten zweifarbigen Silikonarmbändern kostet 499,99 Euro und ist bereits erhältlich. Für die Garmin Forerunner 965 möchte der Konzern 649,99 Euro haben. Die Verfügbarkeit wird von dem Schweizer Unternehmen mit Sitz in München mit Ende März 2023 angegeben.

Was haltet Ihr von den sportorientierten Smartwatches des US-Unternehmens mit Hauptsitz in der Schweiz? Sind die Smartwatches Ihren Preis wert? Schreibt uns Eure Meinung in die Kommentare.