Google hat fleißig KI in seine Dienste integriert. Nach den Gemini-Erweiterungen in der Gmail-App hat der Suchmaschinengigant die Einführung einer weiteren Funktion namens kontextbezogene Smart Replies angekündigt. Diese Funktion, die auf der I/O 2024 vorgestellt wurde, wird sowohl in der Web- als auch in der mobilen Version von Google Mail verfügbar sein.

