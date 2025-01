Der alte Google Assistant kann getrost in Rente gehen. Denn der neue KI-Helfer von Google heißt Gemini , und macht sich mit mehr und mehr beeindruckenden Features auf Android-Smartphones breit. Jetzt ist eine Funktion hinzugekommen, die Euch in so ziemlich allen Lebenslagen unterstützen kann – ob bei der Arbeit, im Studium oder bei der Steuererklärung. Stellt Euch einfach vor, Ihr hättet einen Assistenten, der nervig lange Dokumente für Euch liest.

Worum geht es bei dem neuen PDF-Assistenten?

Die Funktion "Frage zu diesem PDF stellen" – beziehungsweise auf Englisch "Ask About This PDF" – wurde im vergangenen Jahr erstmals als Teil der Gemini-Kontextfunktionen vorgestellt. Bislang ist das Feature noch nicht öffentlich verfügbar, lässt sich mit einem kleinen Trick aber bereits jetzt nutzen. Ihr müsst nämlich die Beta-Version der Google-App herunterladen. Das klappt ganz einfach, indem Ihr Euch auf dieser Google-Seite als Beta-Tester registriert.

Und was dann? Die Funktion "Frage zu diesem PDF-Stellen" wird bei der Anzeige von PDF-Dokumenten über die Dateien-App von Google unterstützt. Sie wird jedoch höchstwahrscheinlich auf Google Drive und andere Google-Workspace-Apps mit PDF-Unterstützung ausgeweitet, möglicherweise auch auf Google Chrome. Was die Kompatibilität angeht, so funktioniert diese Funktion sowohl mit nativen als auch mit gescannten PDFs, einschließlich solcher, die Text, Bilder oder verschiedene Sprachen enthalten.

Wie Ihr Geminis "Frage zu diesem PDF stellen"-Funktion nutzt

Wenn Ihr die neueste Version der Google-App nutzt, könnt Ihr die Funktion "Frage zu diesem PDF stellen" über die Dateien-App aktivieren. So geht's:

Öffnet eine PDF-Datei in der Dateien-App. Alternativ könnt Ihr auch die Dateien-App starten und ein Dokument suchen. Startet den Gemini-Assistenten. Tippt auf Frage zu diesem PDF stellen. Wartet, bis die Datei hochgeladen ist. Tippt oder sprecht Eure Frage ein. Tippt auf die Schaltfläche Senden und freut Euch, dass Ihr das PDF nicht komplett lesen musstet.

Tippt auf die Schaltfläche "Frage zu diesem PDF stellen", auf Englisch "Ask about this PDF". © nextpit Wartet, bis die PDF-Datei hochgeladen ist, bevor Ihr Eure konkrete Frage stellt. © nextpit Ihr könnt Eure Fragen entweder eintippen oder – noch komfortabler – direkt einsprechen. © nextpit Die Antworten könnt Ihr entweder in die Zwischenablage kopieren oder direkt teilen. © nextpit Ihr könnt auch Folgefragen stellen oder die Sprache festlegen, in der die Ergebnisse präsentiert werden. © nextpit

Ihr könnt natürlich auch weitere Folgefragen stellen, und Gemini erstellt Antworten, die auf dem gleichen Kontext oder Inhalt in der PDF-Datei basieren. Wenn Gemini keine passenden Informationen in der PDF-Datei selbst finden kann, dann zieht der Assistent die Antworten aus dem Internet und schließt dabei den Inhalt der PDF-Datei selbst aus.

Jetzt kommt leider der Haken: Dieses Feature ist aktuell nur für Nutzer verfügbar, die ein aktives Gemini-Advanced-Abo haben. Für Privatpersonen kostet der Dienst 21,99 Euro im Monat, immer mehr Arbeitgeber aktivieren die KI-Funktionen aber auch über ihre Google-Workspaces und stellen sie so ihren Angestellten zur Verfügung. Wie ist das bei Euch?

Warum "Frage zu diesem PDF stellen" so besonders ist

Ein bemerkenswerter Vorteil der Funktion "Ask About This PDF" ist, dass sie Antworten in der auf Eurem Gerät eingestellten Sprache liefert, unabhängig von der Sprache, die in der PDF-Datei verwendet wird. Ob's jetzt eine Speisekarte von einem koreanischen Restaurant ist, ein komplizierter Gesetzestext auf Englisch oder eine wissenschaftliche Studie auf Französisch: Sprachbarrieren gibt es für Gemini quasi nicht. Und natürlich könnt Ihr auch in Eurer Frage an Gemini direkt darum bitten, in einer anderen Sprache als Eurer Gerätesprache zu antworten.

Wofür würdet Ihr die "Frage zu diesem PDF stellen"-Funktion von Google Gemini nutzen? Oder habt Ihr das Feature beziehungsweise eine Alternative wie ChatPDF.com sogar schon im Einsatz?