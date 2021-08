Gewinner und Verlierer des Unpacked-Events: Samsungs Glanzleistung

Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 4 Classic und Galaxy Buds 2 – Ich glaube, ich muss nicht mehr verraten, dass Samsung unser Gewinner der Woche ist, oder? Allerdings war auf der Galaxy Unpacked-Veranstaltung nicht alles Gold, was glänzte. Daher geht es in dieser Sonderausgabe unserer Gewinner und Verlierer fast gänzlich um Samsungs August-Event. There's Samsung going on!

Bevor wir über unsere Wahl sprechen, werfen wir wie üblich einen Blick auf die interessantesten Ereignisse der letzten Tage in der Welt der Technik:

Xiaomi kündigt das neue Mi Mix 4 an

Nicht nur Samsung hat in dieser Woche neue Handys vorgestellt. Xiaomi hat das Mi Mix 4 für den chinesischen Markt angekündigt und dabei die Kamera unter das Display gepackt. Das Flaggschiff ist mit Qualcomms Snapdragon 888+ Prozessor ausgestattet, verfügt über eine 20-MP-Selfie-Kamera und eine dreifache 108-MP-Kamera auf der Rückseite.

Auf dem Papier sieht das Mi Mix 4 monströs aus, aber die Tatsache, dass es immer noch kein Datum für die weltweite Markteinführung hat, ist frustrierend. Besonders jetzt, wo Xiaomi sich in der führenden Position auf dem globalen Smartphone-Markt befindet.

Das ist das Mi Mix 4 in seiner ganzen Pracht / © Xiaomi

Honor stellt die ersten Flaggschiffe nach Huawei vor

Mit der Ankündigung des neuen Honor Magic 3 Pro und Magic 3 Pro+ hat Honor diese Woche auch Neuigkeiten in den Handel gebracht. Dies sind die ersten Flaggschiffe des Herstellers nach der Huawei-Ära. Dabei muss sich Honor gleich besonders beweisen oder?

Wenn man sich die technischen Daten der Geräte ansieht, sieht es ehrlich gesagt so aus, als ob Honor nichts zu wünschen übrig gelassen hätte. Die Smartphones kommen mit einem 50-MP-Quad-Kameramodul, einem Bildschirm mit 120-Hz-Bildwiederholrate und wie erwartet mit der Android 11-Version samt Unterstützung für Google-Apps.

Honor Magic 3 Pro und Magic 3 Pro+ laufen ab Werk mit Android 11 und bieten Unterstützung für Google-Apps. / © Honor

WhatsApp kündigt Wechsel-Feature von iOS zu Android an

Wir haben schon lange über Gerüchte geschrieben, dass Facebook an einem einfacheren System für die Übertragung von WhatsApp-Daten zwischen Geräten arbeitet. Während der Galaxy-Unpacked-Veranstaltung wurde angekündigt, dass die Funktion zuallererst für Samsung-Smartphones zur Verfügung stehen wird und dass die Unterstützung für andere Android-Telefone bald folgen wird.

Der Vorteil dieser Funktion besteht darin, dass sie den Austausch von Messenger-Chat-Verlaufsdaten bei der Einrichtung eines neuen Geräts vereinfacht – und zwar mit dem Schwerpunkt auf dem Wechsel zwischen Android- und iOS-Betriebssystemen.

Sony meldet keine Umsätze mit Xperia-Smartphones mehr

Dass Sonys Smartphone-Sparte am Rande des Abgrunds steht, ist kein Geheimnis. Jetzt sieht es aber so aus, als ob sie kurz davor steht, komplett den Bach herunterzugehen. Und als großer Fan der Xperia-Reihe muss ich mit Bedauern feststellen, dass alles darauf hindeutet, dass das Unternehmen endgültig in die Fußstapfen von HTC, LG und Co. treten könnte.

Der neue Hinweis darauf könnte in den Finanzberichten des Unternehmens zu finden sein, die seit Anfang 2021 keine Zahlen mehr für die Smartphone-Sparte ausweisen. Es geht also nur noch um Kameras, PlayStation und TV. Das meldete in dieser Woche der Xperia Blog. Im letzten Jahr waren die Verkäufe der Xperia-Reihe mit anderen Produkten verbunden, aber wir haben keine Details mehr über die Anzahl der verkauften Smartphone-Einheiten.

Das Sony Xperia 1 III erhielt in unserem Test 4 Sterne / © NextPit

Ben hatte neulich erst die Gelegenheit, das neue Sony Xperia 1 III für NextPit zu testen und wir sind alle der Meinung, dass es eines der spannendsten Handys des Jahres ist. Wie steht Ihr zu Sonys Smartphone-Sparte? Haben die Xperia-Modelle ausgedient oder sollten zukünftig weiterhin Handys des Herstellers erscheinen?

Sollte Sony seine Handysparte schließen? Jawohl

Nein (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Google verbietet SafeGraph

Diese Woche verbot Google dem Unternehmen SafeGraph den Verkauf von Standortdaten von Android-Nutzern. Letztes Jahr nutzte beispielsweise die New York Times die von SafeGraph zur Verfügung gestellten Daten, um eine Karte zur COVID-19-Verbreitung zu erstellen. Die Karte zeigte, wo sich die Menschen nach den ersten Öffnungen nach den dortigen Lockdowns aufhielten.

Laut der Webseite Motherboard war SafeGraph eines von mehreren Unternehmen, die Geolocation-Datensätze über Plug-ins sammelten, die in Partner-Apps auf Android installiert waren. Die Website behauptet auch, dass Google Entwickler im Juni dazu aufgefordert hatte, das Software-Development-Kit von SafeGraph innerhalb von sieben Tagen zu entfernen. Es scheint jedoch immer noch unklar zu sein, ob diese Datenerfassung durch Android-Apps beendet ist.

Es ist nicht das erste Mal, dass SafeGraph in einen Skandal verwickelt ist, bei dem es um die Weitergabe von Standortdaten geht. Im Jahr 2018 berichtete TechCrunch, dass SafeGraph zu den Unternehmen gehörte, die in einem Bericht von Sicherheitsforschern über beliebte iPhone-Apps auftauchte. Den darin genannten Unternehmen wurde vorgeworfen, Standortdaten von "Dutzenden Millionen mobiler Geräte" zur Datenmonetarisierung zu teilen.

Auch wenn das Unternehmen nur in den USA, im Vereinigten Königreich und in Kanada tätig ist, sollten die Ereignisse eine Warnung sein. Denn sie sprechen Bände über die Art und Weise, wie die App-Stores von Android und iOS mit Anwendungen umgehen, die Nutzerdaten an Drittunternehmen verteilen. Laut The Verge reagierte Apple nicht sofort auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme zu seiner Politik in Bezug auf SafeGraph.

Gewinner: Samsung und die Highlights des Galaxy Unpacked

Das Team von Samsung hat diese Woche viel zu feiern! Das neue Galaxy Z Fold 3 und Galaxy Z Flip 3 sind die neuen Goldstücke des Unternehmens. Dabei konnte Samsung in einigen wichtigen Eigenschaften verbessern. Die faltbaren Displays bieten nun eine 120-Hertz-Bildwiederholrate und sind 80 Prozent widerstandsfähiger als im Vorgänger. Dazu weisen die neuen Handys eine IPX8-Zertifizierung auf. Beide Handys arbeiten mit dem Snapdragon-888-SoC und sind besser verarbeitet. Auch die Kameras sind optimiert worden und jeweils auch für Selfies nutzbar.

Dem Hersteller ist es sogar gelungen, den Preis der Modelle im Vergleich zur Vorgängergeneration zu senken, was natürlich auch positiv ist. Darüber hinaus unterstützt das Z Fold 3 nun auch den S Pen. Daher wird die Note-Reihe im Jahr 2021 keinen Nachfolger bekommen (und vielleicht nie wieder das Licht der Sonne erblicken, seien wir mal ehrlich!)

Das Galaxy Z Flip 3 verfügt jetzt über einen 4x größeren externen Bildschirm. / © NextPit

Die neue Galaxy Watch 4 (Classic) scheint den Übergang von Tizen zu Wear OS fließend vollzogen zu haben und läuft sehr gut mit Samsungs OneUI-Watch-Skin. Darüber hinaus ist die Integration zwischen Smartphone und Smartwatch durch die Unterstützung von Google-Apps jetzt noch reibungsloser.

Der Hersteller hat es geschafft, beide Smartwatches mit einer breiten Palette von Sensoren auszustatten und darüber hinaus einen Bioimpedanzsensor für die Analyse des Body-Mass-Index (BMI) eingeführt.

Insgesamt haben Samsung-Fans diese Woche also viel zu feiern, denn der Hersteller hat echt alle Erwartungen übertroffen. Denn aktuell stehen die Zeichen echt gut, dass die Handys auch im Test voll und ganz überzeugen werden. Die Erwartungen zu übertreffen, bedeutet jedoch nicht, Perfektion zu erreichen. Und damit komme ich zum Verlierer dieser Woche.

Verlierer: Samsung und die Frustrationen des Galaxy Unpacked

Ich weiß, es scheint widersprüchlich, dass der Gewinner der Woche auch als Verlierer aufgeführt wird. Allerdings hat Samsung einige Schritte unternommen, die aktuell noch für viel Verwirrung sorgen. Die erste hängt mit der Tatsache zusammen, dass die neue Watch 4 und die Watch 4 Classic keine iOS-Unterstützung bieten. Mit anderen Worten: Wenn Ihr ein iPhone besitzt, könnt Ihr die Smartwatches von Samsung nicht nutzen.

In diesem Zusammenhang hat unser Team einen Punkt angesprochen, der meines Erachtens durchaus relevant ist: Wäre Samsung daran interessiert, mit diesem Schritt einen Teil der Apple-Nutzer für sein Ökosystem zu gewinnen? Tatsächlich hat der Hersteller eine sehr treue Fangemeinde und gehört noch immer zu den größten Technologieunternehmen überhaupt. Samsung hat also das Potenzial dazu!

Andererseits bietet Wear OS durchaus eine Unterstützung für iOS. Und wie wir wissen, entscheiden sich viele Menschen, die Apple-Geräte verwenden, für günstigere Smartwatches – oder greifen einfach selbst zur Apple Watch. Schon bald werden viele Menschen, die Interesse am neuen Bioimpedanzsensor der Watch 4 haben, frustriert sein.

Die Samsung Galaxy Watch 4 Classic kann (zumindest bisher) nicht mit dem iPhone verwendet werden. / © NextPit

Ein weiteres Problem, das ich immer noch nicht verstehe, ist Samsungs Lösung für die Frontkamera des Z Fold 3, die sich unterhalb des Hauptbildschirms befindet. Der Hersteller fügte 172 Pixel über der Selfie-Kamera hinzu und entschied sich, das ganze als Unter-Display-Kamera zu bewerben. Dabei sehen wir die Pixel als deutlich erkennbares Gitter über der Punch-Hole-Notch. In dieser Hinsicht hat Samsung enttäuscht.

Auf der linken Seite ist die Rückkamera aktiviert, während die Frontkamera verborgen sein sollte. Auf der rechten Seite sehen wir das Galaxy Fold 3 mit aktivierter Frontkamera / © NextPit

Schließlich muss ich diejenigen bedauern, die eine der letzten Generationen der Galaxy-Note-Serie gekauft haben. Denn diejenigen werden ab 2021 nicht mehr die Möglichkeit haben, einen Nachfolger für ihr Smartphone zu kaufen. Samsungs Erklärung ist dabei ein wenig widersprüchlich.

Denn nach Angaben des Unternehmens wurde diese Entscheidung im Interesse der Foldables getroffen. Der Hersteller bietet sogar finanzielle Anreize für diejenigen, die ein aktuelles Samsung-Modell gegen das Z Fold 3 oder Z Flip 3 eintauschen möchten.

In Europa kann dieser Betrag beispielsweise bis zu 1.000 € betragen, mehr als die Hälfte des Wertes des Fold 3. Das ist nicht schlecht, aber wird jeder sein Lieblings-Handy gegen ein faltbares Gerät eintauschen, das er noch nie ausprobiert hat und dessen Technologie sich noch in der Entwicklung befindet?

Mehr noch: Mit der Aussage, dass es das Galaxy Note "im Jahr 2021" nicht mehr geben wird, weckt Samsung in der Fangemeinde selbst die Erwartung, dass die Linie weitergeführt werden wird. Aber wird sie das wirklich? Insgesamt gab es in dieser Woche also nicht nur gute Nachrichten für Fans von Samsung.

Seid Ihr mit unserer Auswahl in dieser Woche einverstanden? Was habt Ihr in dieser Woche als positiv oder negativ empfunden und möchtet Ihr Eure Eindrücke mit der NextPit-Gemeinschaft teilen? Wir schätzen Eure Meinung sehr, also schreibt uns gerne in den Kommentaren!