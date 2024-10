Google Gemini auf dem Sperrbildschirm: So ist der KI-Assistent immer abrufbar

Laut Mishaal Rahman (via Android Authority) verrät das neueste Android QPR1 Beta 2-Update, dass Google an einer speziellen Gemini-Verknüpfung auf dem Sperrbildschirm arbeitet. Obwohl diese Funktion derzeit in der Firmware versteckt ist, konnte Rahman darauf zugreifen und demonstrieren, wie die Schaltfläche aussehen könnte.

Der Gemini-Button wird voraussichtlich ein großes elliptisches Symbol mit dem Gemini-Logo sein, das sich direkt unter dem Fingerabdruckscanner auf dem Sperrbildschirm befindet. Allerdings ist der Button noch nicht funktionsfähig und es ist unklar, wie er aktiviert werden kann.

Wie der Gemini-Button von Google auf dem Android-Sperrbildschirm erscheinen könnte. / © Android Authority

Mehr Möglichkeiten für den Zugriff auf Gemini auf Android

Die neue Schaltfläche auf dem Sperrbildschirm soll es Nutzern ermöglichen, Gemini aufzurufen, ohne ihr Gerät vorher zu entsperren. Derzeit können Android-Nutzer Gemini über eine Reihe von Shortcuts aufrufen, z. B. indem sie die Home- oder Power-Taste (je nach Gerät) gedrückt halten oder Sprachbefehle wie "Hey Google" oder "OK Google" verwenden. Diese Methoden bieten jedoch nur eine begrenzte Funktionalität, wenn das Gerät gesperrt ist.

Das Hinzufügen von Gemini zum Sperrbildschirm könnte ein nahtloseres Erlebnis bieten, bei dem die Nutzer/innen auf den Assistenten zugreifen können, ohne ihr Telefon entsperren zu müssen.

Aktuelle Möglichkeiten, auf Gemini zuzugreifen:

Drückt und haltet die Home-Taste.

Haltet die Einschalttaste gedrückt (bei manchen Geräten muss sie umprogrammiert werden).

Sprachbefehle wie "Hey Google" oder "OK Google" verwenden.

Gemini-Button auf dem Sperrbildschirm (derzeit in der Beta-Phase).

Es ist unklar, ob und wann diese Funktion auf dem Sperrbildschirm für die Öffentlichkeit verfügbar sein wird, da Google sie möglicherweise nicht in die endgültige Version aufnehmen wird.

Welchen Assistenten benutzt Ihr auf Eurem Handy? Bevorzugt Ihr Gemini, oder benutzt Ihr Chatbots von Drittanbietern wie Copilot oder ChatGPT? Lasst uns Eure Einstellungen wissen!