Google Fotos hat in letzter Zeit wichtige Updates erhalten. Neu sind beispielsweise ein Bereichs mit "Updates" und eine neu gestaltete Benutzeroberfläche. Damit hat Google aber lange noch nicht alles Pulver verschossen, was seine cloudbasierte Foto-App angeht. Eine kürzlich vorgenommene Änderung in der iOS-Version von Google Fotos bringt neue Funktionen und eine verbesserte Benutzeroberfläche mit sich. Ist Google Fotos damit auf dem iPhone die beste Galerie-App?

Neue Buttons für eine bessere Übersicht

In der neuesten Version von Google Fotos für iPhones (9to5Google berichtete) hat Google das Layout des Hauptbildschirms überarbeitet. Im Zentrum stehen dabei vier Shortcut-Buttons am oberen Bildschirmrand. Diese Shortcuts bieten schnellen Zugriff auf Favoriten, Kürzlich hinzugefügte Bilder, ein benutzerdefiniertes Album und den Papierkorb. Diese Schaltflächen sind als kreisförmige Icons gestaltet und gut sichtbar.

Jeder Shortcut funktioniert genau wie erwartet. Die Schaltfläche "Favoriten" öffnet die Sammlung Eurer Lieblingsfotos und -videos, während "Kürzlich hinzugefügt" die neuesten Uploads in chronologischer Reihenfolge anzeigt. Die Schaltfläche Benutzerdefiniertes Album verlinkt auf das zuletzt aufgerufene oder bearbeitete Album, und der Papierkorb leitet die Nutzer/innen zum Papierkorb, wo sie gelöschte Medien verwalten oder Elemente wiederherstellen können.

Die alte Version von Google Fotos (links) und die neue mit neuen Shortcut-Buttons (rechts). / © 9to5Google, bearbeitet von nextpit

Diese neuen Shortcut-Verknüpfungen sind einerseits auf dem Haupt-Startbildschirm zu finden. Sie finden sich aber beispielsweise auch im Tab "Sammlungen". Google hat bislang keine Erklärung für die Wahl ausgerechnet dieser Shortcuts gegeben. Aber es ist wahrscheinlich, dass diese einfach die am häufigsten genutzten Funktionen von Google Fotos widerspiegeln. Indem Google diese Funktionen leichter zugänglich macht, will das Unternehmen die Navigation und die allgemeine Benutzerfreundlichkeit für seine Nutzer/innen verbessern.

Das aktualisierte Design ist derzeit in Google Fotos für iOS in Version 7.11 verfügbar. Es ist bislang noch nicht bekannt, wann diese Änderungen in der Android-Version erscheinen werden.

Dieses Update ist Teil einer Reihe von Änderungen, die in letzter Zeit an Google Fotos vorgenommen wurden. Zu den weiteren Aktualisierungen gehören die Umbenennung des Tabs "Suche" in "Fragen", in dem jetzt KI-gesteuerte Funktionen integriert sind, und die Überarbeitung des Tabs "Feed" für ein übersichtlicheres Erlebnis. Google hat außerdem den "Rückblick für 2024" eingeführt.

Nutzt Ihr Google Fotos auf dem iPhone? Wie findet ihr die App im Vergleich zur Standard-Foto-App auf iOS? Lasst es uns wissen!