Google Pixel 8: Kursierende Preisgerüchte mit düsteren Aussichten!

Google gehört zweifelsohne zu den Unternehmen, die ihre unangekündigten Geräte nicht gerade unter Verschluss halten. Nach zahlreichen Leaks und offiziellen Teasern des Google Pixel 8 und 8 Pro ist nun offiziell aussehendes Marketingmaterial des Duos durchgesickert, das auf eine Preiserhöhung für das kleinere Modell hindeutet - zumindest in den USA.

Nur das Google Pixel 8 wird teurer

Ausgehend von dem Bild, das Kamila Wojciechowska auf X (ehemals Twitter) geteilt hat, wird das Google Pixel 8 wohl mit einem höheren Preis erscheinen. Das Basismodell mit 8 GB RAM und unbekanntem Speicherplatz soll demnach 699 US-Dollar kosten, das sind 100 US-Dollar mehr als beim Pixel 7, das entsprechend vergangenes Jahr 599 US-Dollar kostete.

Mit dieser Preiserhöhung würde das Pixel 8 mit 699 US-Dollar in die Nähe des OnePlus 11 (Test) rücken. Gleichzeitig ist Googles Flaggschiff immer noch preiswerter als das Samsung Galaxy S23 (Test), das mit der gleichen Konfiguration 799 US-Dollar kostet. Es ist noch unklar, ob die US-Preise auch in anderen Regionen gelten werden.

Google Pixel 8 Pro vs. Pixel 7 Pro Preis- und Ausstattungsvergleich. / © X/u/Za_Raczke

Gerüchten zufolge wird das größere Google Pixel 8 Pro einen unveränderten Startpreis von 899 US-Dollar gegenüber dem Pixel 7 Pro haben. Der Speicher für beide Pro-Generationen ist mit 12 GB RAM gleich geblieben. Wie ein früheres Gerücht besagt, wird vermutet, dass der integrierte Speicher des Pixel 8 Pro und des Pixel 8 ohne Pro bei 128 GB beginnen wird.

Mögliche Gründe, für die Preiserhöhung

Die Preiserhöhung des Pixel 8 könnte neben den neuen Komponenten, die verwendet werden, auch auf die anhaltende Inflation zurückzuführen sein. Interessanterweise gilt dies nicht für das höherwertige Pixel 8 Pro, obwohl es ebenfalls eine Verbesserung der Spezifikationen aufweist.

Was die bekannten technischen Änderungen angeht, so wird die Google-Pixel-8-Serie den Tensor G3 erhalten, während das kleinere Modell statt 90 Hz wie sein Vorgänger, ein aktualisiertes Display mit einer variablen Bildwiederholrate von 120 Hz bekommen wird. Auch die Kamerasensoren sollen verbessert worden sein: Die Hauptkamera wird von einem 50-MP-ISOCELL-GN2-Sensor von Samsung gesteuert. Aber auch die Pro-Kamera soll eine neue 48-MP-Ultra-Weitwinkel-Kamera und einen Temperatursensor erhalten.

Das Google Pixel 8 Pro wird von Mountain View bereits heftig beworben. / © Google

Auch äußerlich gibt es sichtbare Veränderungen, denn Google hat rundere Kanten und ein aufgefrischtes Kameravisier eingebaut. Außerdem werden beide Pixel 8 mit neuen Farben auf den Markt kommen. Wir sehen die neuen grauen und pinkfarbenen Oberflächen für das Standardmodell und eine blaue Lackierung für das Google Pixel 8 Pro.

Es ist wirklich rätselhaft, warum nur das Pixel 8 von der Preisanpassung betroffen ist und nicht das Pixel 8 Pro. Trotzdem werden wir nicht allzu lange warten müssen, um Googles endgültigen Preis zu erfahren, denn der Internet-Suchriese wird den Pixel-Katalog zusammen mit der Pixel Watch 2 bereits am 4. Oktober vorstellen.

Glaubt Ihr, dass das teurere Google Pixel 8 den Konzern in eine nachteilige Position bringen wird? Ist die Preiserhöhung in Anbetracht der neuen Hauptfunktionen und Spezifikationen gerechtfertigt? Teilt uns doch Eure Meinung unten in den Kommentaren mit.