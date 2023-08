Google Pixel 8 und Pixel Watch 2 werden am 5. Oktober vorgestellt

Was wird bei dem "Made by Google"-Event am 5. Oktober vorgestellt?

Ähnlich wie bei der "Made by Google"-Veranstaltung im letzten Jahr, wird auch die kommende Veranstaltung ein Live-Event sein und in New York City stattfinden. Merkt Euch ruhig schon einmal den Termin vor, denn um 10 Uhr morgens Ortszeit (16:00 Uhr Berlin), wird es offiziell losgehen.

In den Informationen, die Google an die Presse geschickt hat, wurden keine bestimmten Pixel-Geräte erwähnt. Vielmehr wurde erwähnt, dass die gesamte Google-Pixel-Serie erweitert wird, was darauf hindeutet, dass neben dem Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro wahrscheinlich auch die Pixel Watch 2 vorgestellt werden könnte. Genau genommen eigentlich auch das Google Pixel 8a, was aber relativ unwahrscheinlich ist, da das Google Pixel 7a (Test) erst jüngst präsentiert wurde.

Im Kontext des Events sind auch eine Reihe von Pixel-8-Leaks aufgetaucht. Zunächst wurde im Google Store versehentlich die Rückseite des angeblichen Pixel 8 Pro enthüllt, was bestätigt, dass es eine neu gestaltete Kamerainsel mit einem Dreifach-Kameramodul geben wird. Auch die Öffnung für das mitmaßliche neue Thermometer ist unterhalb des LED-Blitzes zu sehen.

Das Google Pixel 8 Pro wurde im Google Store gesichtet. / © Google

Zu den weiteren Spezifikationen des Google Pixel 8 gehören ein neues Display-Panel und der hauseigene Tensor-G3-Chipsatz. Außerdem werden für beide Pixel-Geräte ein neuer primärer 50-MP-Sensor und eine überarbeitete Kamera-Benutzeroberfläche erwartet, wobei das Pro-Modell von einer aktualisierten Ultra-Weitwinkel-Kamera profitieren könnte, ähnlich wie das Pixel 7a.

Trotz dieser Hardware-Verbesserungen und -Änderungen wird gemunkelt, dass Google den Preis des Pixel 8 beibehalten und eine 128-GB-Basisspeicheroption anbieten wird. Zum Vergleich: Das Pixel 7 und das Pixel 7 Pro hatte jeweils einen Startpreis von 649 Euro bzw. 899 Euro.

FCC enthüllt Details des Google Pixel 8 (Pro) und der Pixel Watch 2

Weiterhin bestätigen separate FCC-Einträge (Federal Communications Commission) die bevorstehende Markteinführung des Pixel 8 Duos. Die neuen Zertifizierungen deuten darauf hin, dass diese Android-Flaggschiffe mit den üblichen Verbindungsmerkmalen wie Ultrabreitband, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 und 5G in mmWave und Sub-6-Bändern ausgestattet sein werden.

Auch ein FCC-Eintrag für die Pixel Watch 2 wurde bereits entdeckt. Darin wurde beschrieben, dass die kommende Smartwatch in einer Wi-Fi- und in einer LTE-Variante angeboten werden wird. Interessant sind jedoch die neuen Mesh- und Slim-Metal-Bänder, die Google zusammen mit dem neuen Wearable vorstellen dürfte.

Außerdem soll die Pixel Watch 2 leichter sein, da sie ein Aluminium- statt ein Edelstahlgehäuse besitzt. Ein schnellerer und effizienterer Snapdragon-W5-Prozessor soll den veralteten Snapdragon 4100 ersetzen. Dieser Prozessor soll der smarten Uhr die dringend benötigte längere Akkulaufzeit bescheren. Und schließlich könnte sie über das "Find My Device"-Netzwerk von Google eine Echtzeit-Standortbestimmung realisieren.

Abgesehen von den beiden Pixel-8-Modellen und der Pixel Watch 2, worauf freut Ihr Euch sonst noch auf dem Google-Event? Schreibt uns Eure Antworten gern in die Kommentare unten.