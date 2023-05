Google Pixel Buds Pro: verbesserte Klangqualität bei Anrufen

Genau wie für seine Smartphones wird Google bald eine Reihe neuer Funktionen für seine In-Ear-Kopfhörer Pixel Buds Pro via OTA-Update (Over the Air) verteilen. Es wird erwartet, dass das Software-Update die Funktion "Clear Calling" für die Ohrhörer einführt und die Qualität der Anrufe deutlich verbessert.

