Google Pixel Fold 2: Erste Bilder enthüllen das unerwartete Design des Foldables

Die Abmessungen und Displays des Google Pixel Fold 2

Erst vor ein paar Wochen tauchte ein angebliches Hands-On Bild des Google Pixel Fold 2 auf, das zahlreiche Änderungen am Äußeren des Geräts im Vergleich zum ursprünglichen Pixel Fold zeigte. Jetzt geben erste hochauflösende Renderings des bekannten Tippgebers Steve Hemmerstoffer einen besseren Eindruck davon, wie das Gerät wohl aussehen wird.

Das neue Design des Google Pixel Fold 2, zeigt die wichtigsten Abmessungen. Der größte Unterschied ist das neue Verhältnis des Geräts, das nun höher und dünner, aber auch etwas schmaler zu sein scheint.

Das Design des Google Pixel Fold 2 basierend auf Originalskizzen: Das faltbare Gerät wird mit einer höheren Form und größeren Displays gezeigt. / © On Leaks

Um genau zu sein, misst es im aufgeklappten Zustand 155,2 x 150,2 x 5,27 mm im Vergleich zu den 139,7 x 158,7 x 5,8 mm des ersten Pixel Fold. Im zusammengeklappten Zustand wurden 155,2 x 77,1 x 10,54 mm gemessen. Damit ist der neue Formfaktor eher mit dem des OnePlus Open (Test) vergleichbar und weit entfernt vom ersten Pixel Fold.

Was die Anzeigefläche angeht, so sind sowohl der Innen- als auch der Außenbildschirm größer. Das äußere Display soll eine Diagonale von 6,4 Zoll messen, was dann 0,6 Zoll mehr als die 5,8 Zoll des Pixel Fold sind. Zudem misst das primäre und innen liegende Faltdisplay 7,9 Zoll in der Diagonale und hat deutlich dünnere Ränder als zuvor. Innen gibt es oben auf der linken Seite eine Frontkamera im Punch-Hole-Design.

Googles Pixel Fold 2 Renderings zeigen die neu gestaltete Kamerainsel und das überarbeitete Scharnier. / © On Leaks

Weitere wichtige Änderungen am Design

Zusätzlich zu den breiteren Displays verwendet das Google Pixel Fold 2 augenscheinlich jetzt einen flacheren Rahmen. Auch das Scharnier ist auffällig neu, was auf die dünnere Bauweise des Geräts zurückzuführen sein könnte. Leider ist unklar, ob dies zu einem stabileren Faltfaktor führen wird, wobei dieser auch im ersten Modell nicht infrage gestellt werden musste.

Die Rückseite des Pixel Fold 2 wird ebenfalls grundlegend überarbeitet und erhält eine rechteckige Kamerainsel mit abgerundeten Ecken. Die Module werden aus drei Optiken mit unterschiedlichen Brennweiten bestehen, die mit noch unbekannten Sensoren und LED-Blitz gepaart sind. Das Klapphandy könnte sich die Kameras wahrscheinlich mit dem Google Pixel 8 Pro (Test) teilen.

Es wird erwartet, dass Google das Pixel Fold 2 im Mai auf der jährlichen Entwicklerkonferenz des Unternehmens vorstellen wird. Es gibt jedoch Gerüchte, dass der leistungsfähigere Tensor-G4-Prozessor für das Foldable verwendet werden könnte, wodurch sich die Markteinführung des Pixel Fold 2 in den Herbst oder auf die Ankunft des Google Pixel 9 und 9 Pro verschieben würde.

Was denkt Ihr über den neuen Formfaktor des Google Pixel Fold 2? Findet Ihr es besser als das dickere Pixel Fold der ersten Generation? Wir sind neugierig auf Eure Meinung.