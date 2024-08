Neben dem Pixel 9 und dem Pixel 9 Pro, die auf dem Made by Google-Event nächste Woche vorgestellt werden, wird auch die Pixel Watch 3 dabei sein. Kurz vor ihrer Markteinführung ist die nächste Generation der Smartwatch durchgesickert und zeigt die lange gemunkelte neue Größenvariante und brandneue Tracking-Funktionen.

Ein angebliches Werbevideo der Google Pixel Watch 3 wurde von der Nachrichtenagentur 91 Mobiles in Zusammenarbeit mit dem Leaker On Leaks veröffentlicht. Das Material bestätigte die Existenz des größeren Pixel Watch 3 Modells, das neben der 41 mm Variante auch in einem 45 mm Gehäuse erscheinen wird.

Pixel Watch 3: Unverändertes Design, aber besseres Display

Der Clip zeigt auch, dass die Pixel Watch 3 den gleichen runden Smartwatch-Formfaktor mit gebogenem Glas auf der Oberseite haben wird wie ihre Vorgängerin. Was sich jedoch deutlich verändert hat, sind die Einfassungen der einzelnen Modelle, die etwas an Gewicht verloren haben. Dies wird höchstwahrscheinlich zu einer größeren Fläche auf dem Touch-Display führen, auch wenn unklar ist, in welchem Umfang.

Die angebliche Pixel Watch 3 von Google in den Größen 41 mm und 45 mm. / © 91 Mobiles / On Leaks

In einem früheren Leak wurde beschrieben, dass die Pixel Watch 3 ein helleres "Actua" OLED-Display mit einer Spitzenhelligkeit von 2.000 nits haben wird. Die Pixel Watch 3 wird außerdem mit schwarzen, silbernen und goldenen Gehäusen und einem neuen rosafarbenen Armband für die Größe 41 mm erhältlich sein. Ähnlich wie bei der Pixel Watch 2 (Test) wird Google auch für die Pixel Watch 3 Ersatzarmbänder anbieten.

Pixel Watch 3: Neue Fitness-Tracking-Funktionen

Neben dem Äußeren wurden auch ein paar Wellness-Funktionen erwähnt. Die Pixel Watch 3 wird mit Cardio Load debütieren, was dem Readiness Score in den Smartwatches von Fitbit entsprechen könnte, sowie mit Morning Brief und Echtzeit-Coaching für Läufe, die euch anleiten, eure persönliche Bestleistung zu schlagen.

Die neuen Fitnessfunktionen der Google Pixel Watch 3? / © 91 Mobiles / On Leaks

An anderer Stelle wird die Pixel Watch 3 denselben 24-Stunden-Akku wie die Pixel Watch 2 bieten, aber das kleinere Modell soll eine bis zu 20 Prozent schnellere Ladegeschwindigkeit bieten. Dieselbe Quelle erwähnte, dass Google die reine GPS-Version der Pixel Watch 3 für 349 US-Dollar (41 mm) und 399 US-Dollar (45 mm) anbieten wird, während die Mobilfunkversion beider Modelle 100 US-Dollar mehr kosten wird.

Was denkt Ihr über die Änderungen und Verbesserungen an der Pixel Watch 3? Machen sie die kommende Smartwatch zu einem besseren Upgrade der ursprünglichen Pixel Watch als die Pixel Watch 2? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.