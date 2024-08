Sauberes & Bloatware-freies Android

HMD verwendet auf dem Skyline eine relativ saubere Android-Installation mit nur fünf vorinstallierten Apps von Drittanbietern, aber auch nur 18 GB genutztem Speicherplatz nach einer sauberen Installation. Leider ist die Update-Politik für das HMD Skyline mit drei Jahren Sicherheitsupdates eher enttäuschend.

Vorteile:

Saubere Android-Installation.

Gute Anpassungsmöglichkeiten für den Shortcut-Button.

Nachteile:

Kurze Update-Politik.

Was Android-Updates angeht, verspricht HMD zwei Jahre lang Funktions-Upgrades, was unter den Versprechen von Samsung und Google in dieser Preisklasse liegt (vier bzw. sieben Jahre). Das macht auch einige der Vorteile der siebenjährigen Ersatzteilversorgung zunichte, denn ein HMD Skyline, das vier Jahre in der Zukunft repariert wird, wird keine Sicherheitsupdates mehr erhalten.

Das HMD installiert ein schwarz-weißes Iconset, das sofort gut aussieht, aber sobald Ihr Anwendungen installiert, ist es mit der Harmonie vorbei.

Das Skyline wird mit einem schwarz-weißen Icon-Set ausgeliefert, das von Anfang an gut aussah, aber sobald wir anfingen, Apps zu installieren, war es mit der Konsistenz vorbei.

Andere HMD-Elemente sind in der Einstellungs-App zu finden, mit einem benutzerdefinierten Menü "Über das Telefon", das besser organisiert und informativer aussieht als das Standardmenü. Im Menü für die benutzerdefinierte Taste könnt ihr zwei verschiedene Tastenkombinationen festlegen, nämlich langes Drücken und doppeltes Drücken, und auch das Verhalten des doppelten Drucks auf die Power-Taste ändern.

HMD wirbt mit einem Entgiftungsmodus, um weniger Benachrichtigungen auf dem Telefon zu haben, aber die Funktion soll erst mit einem zukünftigen Software-Update kommen.

Die Kamera-App hat ebenfalls einige Änderungen gegenüber der Standard-App erhalten, z. B. größere Schaltflächen, die Möglichkeit, ein individuelles Wasserzeichen zu setzen, und eine Fokus-Peaking-Option (ähnlich wie bei Systemkameras), die die fokussierten Bereiche hervorhebt. Außerdem gibt es jetzt einen Autofokus mit Blickverfolgung, der leider nur mit der Frontkamera funktioniert.