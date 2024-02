Honor kündigt noch für 2024 das erste Flip-Foldable und einen Smart Ring an!

Während eines Interviews zum Honor Magic V2 (Test) und dem Honor Magic 6 Pro (Test) auf dem Mobile World Congress (MWC 2024) in Barcelona, ließ der CEO George Zhao verlauten, dass man noch in diesem Jahr das erste Klapp-Foldable und einen Smart Ring präsentieren möchte. Die Namen für die beiden Geräte sollen Honor Flip und Honor Ring lauten.

Honor Flip und Honor Ring noch in diesem Jahr

Es überrascht ein wenig, wie sich der Eigenname des Samsung Galaxy Z Flip als Definition eines Formfaktors etabliert hat. Erst gestern haben wir über das auf dem MWC 2024 in Barcelona präsentierte Nubia Flip berichtet, welches gleichzeitig das europäische ZTE-Comeback einläutet und mit 599 US-Dollar das preiswerteste Foldable am Markt sein dürfte.

Honor-CEO George Zhao / © nextpit

Heute nun hören wir von Honor, dass auch sie ein weiteres Foldable planen. Denn wie CNBC in einem Interview mit dem Honor-CEO George Zhao anlässlich des MWC in Erfahrung gebracht hat, plant auch die ehemalige Huawei-Tochter ein Honor Flip.

Und das soll – wie der Name schon vermuten lässt – ein Foldable im Clamshell-Design werden. Also ein Klapphandy mit innen liegendem faltbaren Display. Doch Zhao gibt bekannt, dass es sich hier nicht um ein faltbares Smartphone in weiter Ferne handelt, sondern dass man bereits noch in diesem Jahr (2024) rechnen darf.

Dieses Jahr bereiten wir uns auf die Einführung des Flip-Phones vor – jetzt, da wir uns intern in der Endphase befinden sind wir sehr optimistisch, was faltbare Geräte für die Zukunft angeht.

Honor Smart Ring soll ebenfalls in Kürze folgen

Die Samsung Smart Rings werden auf dem MWC in drei verschiedenen Schaukästen aus Glas in Gold, Schwarz und Silber präsentiert. / © nextpit

Gleiches gilt für einen sogenannten Smart Ring, den der CEO bereits als Honor Ring bezeichnet. Zwar gibt es die unauffälligen Fitness-Tracker am Finger schon etwas länger, wie zuletzt unser erster Test des Rogbid Smart Ring unter Beweis stellt, doch erst Samsung macht den intelligenten Ring auf der spanischen Mobilfunkmesse salonfähig. Denn der Samsung Galaxy Ring wurde nun – wenn auch hinter einem Schaukasten aus Glas – zum ersten Mal öffentlich präsentiert.

Intern haben wir bereits eine solche Lösung parat. Jetzt arbeiten wir daran, damit unsere Fans zeitnah den Honor Ring kaufen können. Der Smart Ring arbeitet mit KI-fähigen Apps zusammen, sodass die Gewohnheiten und Gesundheitsdaten analysiert und dem Nutzer professionelle Vorschläge unterbreitet werden können, so Zhao weiter.

Während sich der Honor-CEO bei dem Release des Honor Flip auf dieses Jahr festgelegt hat, ist die Aussage bezüglich des Honor Ring noch ein wenig schwammig. Doch da Apple nun auch schon erste Bestrebungen in Richtung Apple iRing hat verlauten lassen, sollte die Zeitspanne nicht allzu groß sein, um nicht den allgemeinen Anschluss zu verpassen.

Was haltet Ihr davon, dass Honor nun auch in das "Smart Ring"-Business einsteigen will? Was glaubt Ihr, mit welchen Preisschild wird das Honor Flip ausgestattet? Schreibt uns Eure Meinung gern unten in die Kommentare.