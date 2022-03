HTC Vive und das Metaverse: VR-Brillen werden das Smartphone nicht ersetzen

Ja, ich werde Euch von der HTC Vive im Jahr 2022 erzählen, sechs Jahre nach ihrer Einführung. Aber Tatsache ist, dass VR, das wir bis vor einem Jahr für ein wenig tot hielten, wieder in Mode kommt. Das liegt vor allem am enormen Hype um das Metaverse. Außerdem ist der HTC-Vive-Stand auf Tech-Messen wie dem MWC in Barcelona eine Art Tradition, ein Pflichtprogramm. Ein Tech-Journalist, der mit einem VR-Headset auf dem Kopf über nichts stolpert und dabei stark schwitzt, ist so etwas wie das Urbild des Futurismus, das berühmte Web 3.0.

Schaut ruhig einmal an, wie mein Kollege Ben die HTC Vive Flow ausprobiert

Statt einer 13-Uhr-Nachrichtenreportage im Modus "Virtuelle Realität zwischen Moderne und Tradition" möchte ich Euch jedoch eine Reflexion über den Platz von VR auf dem Tech-Markt und innerhalb unserer bestehenden Produkt-Ökosysteme nahebringen.

VR-Brillen und -Headsets werden das Smartphone nicht ersetzen

Innerhalb der NextPit-Redaktion herrscht gerade bei diesem Punkt ein regelrechtes Schisma. Auf der einen Seite steht unter anderem Fabien, unser aller Chef, der glaubt, dass Smartphones am Ende sind und bald durch eine völlig neue Produktkategorie ersetzt werden, die durch VR und/oder AR angetrieben wird. Und auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die wie ich Recht haben und der Meinung sind, dass das Smartphone auf dem besten Weg ist, zu bleiben.

Nun gut, ich höre, dass die Entwicklung von Metaversen, von immersiven virtuellen Welten, eine Veränderung der Art und Weise erfordert, wie wir mit unserem Produktökosystem interagieren. Also, wenn wir sie denn überhaupt nutzen wollen, was noch lange nicht selbstverständlich ist. Die Benutzeroberfläche muss so intuitiv wie möglich sein, um die Illusion, dass man sich in einer völlig unechten Welt befindet, nicht zu zerstören.

Wenn man dieser Logik folgt, versteht man, warum Hersteller wie Apple, Oppo oder Xiaomi an smarten Brillen arbeiten, die 5G unterstützen und völlig selbstständig funktionieren können. Kurz gesagt, es wären Smartphones, die man auf der Nase trägt. Man muss sie nicht in der Hand halten, und sie müssen nicht an einen Bildschirm oder ein Headset angeschlossen werden, da alles integriert ist. Ich verstehe diese Idee, diese Produktstrategie angesichts der Perspektiven, die das Metaverse eröffnet.

Meiner Meinung nach wird dabei jedoch ein entscheidendes Detail vergessen, das bereits zu Zeiten von Google Glass ein Problem bei der Entwicklung von vernetzten Brillen darstellte: der Formfaktor!

Die HTC Vive Flow bleibt noch abhängig von dem Smartphone, mit dem sie verbunden ist / © NextPit

Ein Smartphone in Form einer Brille ist viel zu dumm, um zu funktionieren

Ich persönlich finde das gesamte Konzept einer vernetzten Brille ein wenig lachhaft. Ich spreche nicht von Brillen wie den Bose Frames zum Beispiel, die ziemlich cool sind und ein ziemlich nischiges Bedürfnis befriedigen. Diese Brillen als völlig vom Smartphone abhängiges Zubehör sind eine gute Idee. Wie die Nextwear G von TCl, mit der man virtuell einen großen Bildschirm nachbilden kann, um z. B. Multimedia-Inhalte zu konsumieren.