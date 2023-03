Huawei: Mega-Launch-Event noch im März?

Während in Deutschland erneut der Ausschluss von Huawei in Sachen 5G-Ausbau heftig diskutiert wird, hat man über die Grenzen den angeblich für den 23. März geplanten Mega-Event im Sinn. Angebliche Teaser aus unterschiedlichen Quellen berichten von einem Event, auf dem zum einen die Huawei-P60-Serie präsentiert werden soll, als auch zum anderen das Huawei Mate X3 und einige Wearables wie die Huawei Watch 4.

Next Pit TV

Plant Huawei für den 23. März einen Mega-Launch-Event?

Einer der vielen Teaser zum Huawei-Launch-Event im März. / © Sina Weibo | edit by NextPit

Wer hätte es gedacht: Im Jahr 2023 scheint nun der "Foldable-Knoten" geplatzt zu sein. Kaum noch ein Smartphone-Hersteller, der kein faltbares Smartphone veröffentlicht oder zumindest eines in der Pipeline hat. So ist auch das sogenannte Huawei Mate X3 schon länger im Gespräch und soll jetzt endlich am Donnerstag, dem 23. März offiziell präsentiert werden. Als direkter Nachfolger des Huawei Mate Xs 2 scheint es einen der größten Nachteile zu negieren: Das faltbare Display soll endlich von außen nach innen wandern, wo es auch deutlich besser geschützt ist.

Natürlich von der NextPit-Redaktion getestet: Das Huawei Mate Xs 2 im Alltagstest

Huawei P60 und P60 Pro

Doch tatsächlich soll der Star des Abends eher die Flaggschiff-Serie des Huawei P60 sein. Das Huawei P60 und P60 Pro sollen auch dieses Jahr wieder die höchsten Kamera-Ansprüche bei einem Smartphone erfüllen. Gut, die Phrasenklopperei kennt man ja zu gut, da sie aktuell von jedem Hersteller praktiziert wird. Aber wenn sich Huawei in etwas einen Namen gemacht hat, dann beim Bauen hervorragender Kameras. Jetzt eben nicht mehr unter dem Logo von Leica, sondern der Eigenmarke "XMAGE".

So wird im Pro-Modell beispielsweise über eine Quad-Kamera spekuliert, die unter anderem eine 50-MP-Hauptkamera mit einem IMX888-Bildsensor von Sony besitzen soll. Mit Sicherheit werden wir auch die variable Blende des Huawei Mate 50 Pro (zum Test) beim P60 Pro vorfinden. Auch von einer 50-MP-Ultraweitwinkel- und einer 64-MP-Periskop-Tele-Kamera ist die Rede. Witzig hierbei – wobei der Bergriff traurig ehe angemessen wäre – auch hier ein Snapdragon 8 Gen 2, aber eben nur mit einem 4G-Modem. Sorry, aber wenn Qualcomm das Modem baut, wo sind denn da die 5G-Sicherheitsbedenken? Vielleicht kann mir das mal einer in den Kommentaren erklären.

Sieht so das Huawei P60 Pro aus? / © CConceptCreator | edit by NextPit

Ich gehe mal an dieser Stelle nicht weiter auf die technischen Daten der beiden Smartphones ein, da meinen Vermutungen und Antoines letzten Huawei-Rant zufolge, Euer Interesse an Huawei-Smartphones ohne Google Mobile Services Richtung Null tendiert.

So, und weil das Ganze allen Anschein nach noch nicht für einen Launch-Event reicht, sollen auch noch die Huawei Watch 4 mit vermuteter Satellitenverbindung, das Huawei Band B7 und die neuesten In-Ear-Kopfhörer, die Huawei FreeBuds 5 vorstellig werden. Die Huawei FreeBuds 5i durfte ich ja schon testen und muss sagen, nicht schlecht Huawei!

Jetzt bin ich aber auf Eure Kommentare zum leidigen Thema Huawei gespannt. Gerade, wo aktuell erneut die 5G-Situation mit Huawei und ZTE eskaliert. Haut raus, was nicht angebunden ist!