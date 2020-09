IFA 2020: Wir sind live dabei - und Ihr jetzt auch

Auch für die Tech-Branche ist das Jahr 2020 kein gewöhnliches. Nahezu alle großen Tech-Events sind abgesagt oder finden ohne Publikum statt. Die IFA 2020 will sich gegen diesen Trend stemmen und wagt den Versuch: Eine Messe mit Ständen und echten Besuchern. Zusammen mit den Kollegen von inside digital berichten wir in diesem Jahr von dort – und bringen die IFA und die IFA Next live zu Euch ins Wohnzimmer.