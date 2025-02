Der klassische OnePlus Hardware-First-Ansatz

OnePlus bleibt seinen Wurzeln treu und setzt wieder einmal auf hervorragende Hardware - dieselbe Formel, die dem Unternehmen seinen Kultstatus in der Smartphone-Welt eingebracht hat. Das Unternehmen wählt seine Komponenten sorgfältig aus und verlässt sich bei der Softwareentwicklung auf Partner. Und mit der Watch 3 geht es weiter als bisher.

Das Spitzenmodell der OnePlus Smartwatch-Reihe setzt auf die bekannte Dual-Engine-Architektur, die für eine lange Akkulaufzeit und eine schnelle Leistung sorgt. Als Antrieb dient der Snapdragon W5-Chip in Verbindung mit der BES2800 MCU. OnePlus behauptet, im Jahr 2025 noch mehr Leistung aus dieser Kombination herausgeholt zu haben als bei der Watch 2 vom letzten Jahr. Der BES2800 ist in diesem Jahr neu, aber seine Aufgabe bleibt dieselbe: Er führt Hintergrundaufgaben auf dem RTOS aus, während der Snapdragon W5 sich um die schweren Aufgaben wie die Ausführung von Google-Apps kümmert.

Wenn die Behauptungen von OnePlus zutreffen, kann die Watch 3 bei normaler Nutzung bis zu fünf Tagen mit einer einzigen Akkuladung durchhalten. Wenn Ihr in den Energiesparmodus wechselt, sind es laut OnePlus bis zu 16 Tage. Ich werde diese Behauptungen in meinem ausführlichen Testbericht demnächst auf die Probe stellen.

Eines ist sicher: Die Akkukapazität hat sich erhöht. Von 500 mAh bei der Watch 2 sind wir auf 631 mAh bei der Watch 3 gekommen. Also mehr Nutzungszeit, ohne ständig nach einem Ladegerät suchen zu müssen? Klingt logisch.

Obwohl es einige Änderungen am Display gibt - es ist etwas größer und deutlich heller - bleibt es ein AMOLED-Panel. Das deutet darauf hin, dass der höhere Energiebedarf des verbesserten Bildschirms den potenziellen Gewinn an Akkuleistung wieder aufwiegt.

Die OnePlus Watch 3 bietet einen neuen 60s Health Check-In für einen detaillierteren Überblick / © OnePlus

Immer noch auf "One Size Fits All" fixiert

Was die Software angeht, hält OnePlus es einfach - und sicher - indem es an Googles Wear OS festhält. Das ist ein Gewinn für Android-Nutzer, denn es bietet eine nahtlose Google-Integration und Zugang zum gesamten App-Ökosystem.

Aber während Unternehmen wie Samsung dies mit Hardware-Vielfalt ausgleichen, steckt OnePlus noch immer in seiner "Einheitsgröße" fest. Die Watch 3 ist nur in einer Größe von 47 mm erhältlich, was eine klare Botschaft ist: Diese Uhr ist für Menschen mit größeren Handgelenken gedacht - in der Regel Männer. Frauen und Menschen mit kleineren Handgelenken? Offenbar keine Priorität.

Dieser Ansatz ist im Jahr 2025 besonders unpassend, wenn man bedenkt, dass das Design von Wearables für alle immer wichtiger wird. Wir verlangen nicht viel - nur Optionen.

Ein 14-Millionen-Dollar-Gesundheitslabor, aber kein Menstruations-Tracking?

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob OnePlus es mit der Gesundheitsinnovation ernst meint. Das Unternehmen hat vor kurzem ein hochmodernes Gesundheitslabor in Guangdong, China, eröffnet und über 13,5 Millionen Euro (rund 14 Millionen Euro) in eine Einrichtung mit mehr als 100 spezialisierten Forschungs- und Entwicklungswerkzeugen in 20 Unterlaboren investiert. Diese Labore konzentrieren sich auf sportliche Leistung, kardiovaskuläre Gesundheit, Schlafüberwachung und Hardware-Entwicklung.

Laut OnePlus ist dies Teil der Vision, "Technologie mit Gesundheit zu verbinden, um die Lebensqualität weltweit zu verbessern".

Aber hier ist der Haken an der Sache: Wenn Ihr es ernst meint mit der Verbesserung der globalen Gesundheit, wie könnt Ihr dann im Jahr 2025 eine Flaggschiff-Smartwatch auf den Markt bringen, ohne den Menstruationszyklus zu erfassen?

Seien wir doch mal ehrlich: Diese Funktion betrifft die Hälfte der Bevölkerung. Sie gehört seit Jahren zum Standard der Wearables von Apple und Samsung und ist allgemein als wichtig für die Gesundheit von Frauen anerkannt. Die Watch 3 verfügt sogar über einen Temperatursensor am Handgelenk, den andere Marken nutzen, um den Eisprung zu überwachen. Aber OnePlus? Fehlt immer noch das Wesentliche.

Als Frau, die sich auf Wearables verlässt, um ihre Erholung und Leistung zu überwachen, weiß ich aus erster Hand, wie der hormonelle Zyklus die Fitness und die allgemeine Gesundheit beeinflusst. Diese Daten zu ignorieren, hinterlässt eine riesige Lücke in den Gesundheitsdaten - und das ist, ehrlich gesagt, ein Dealbreaker.

Einige Verbesserungen bei der Schlaf- und Gesundheitsüberwachung - aber es ist immer noch eine klobige Uhr

OnePlus hat sich jedoch bemüht, seine Gesundheitsdaten zu verbessern - insbesondere die Schlafüberwachung über die OHealth-App. Außerdem wurde ein 60-Sekunden-Gesundheits-Check-In eingeführt, der sechs wichtige Vitalwerte misst: Herzfrequenz, SpO2, Gefäßgesundheit, Temperatur am Handgelenk, Schlaf sowie körperliches und geistiges Wohlbefinden. Diese Funktion wird im März 2025 weltweit per OTA verfügbar sein.

Es gibt sogar eine EKG-Funktion - allerdings nur für Märkte außerhalb der USA. Klassische regulatorische Hürden.

Die OnePlus Watch 3 bietet eine verbesserte Schlafübersicht, aber wir müssen ihre Genauigkeit noch testen / © OnePlus

Aber vergessen wir nicht: Mit 47 mm ist die Uhr ziemlich groß. Wenn Ihr den Schlaf wirklich überwachen wollt, empfehle ich Euch ein Whoop 4.0 (Test) oder einen smarten Ring (Vergleich) wie RingConn. Sie sind viel bequemer, wenn Ihr sie über Nacht tragen wollt.

Gleiches Erlebnis, größerer Preis

Im Grunde genommen ist die OnePlus Watch 3 keine radikale Veränderung gegenüber der Watch 2. Die OHealth-App wurde ein wenig aufpoliert - ein notwendiger Schritt, nachdem es bei der Vorgängerin Probleme mit der Genauigkeit gab. (Auf diese Probleme habe ich bereits in meinen Test der Watch 2 und der Watch 2R (Test) auf diese Probleme hingewiesen, insbesondere bei den Schlafdaten.)

Im Moment würde ich dringend empfehlen, die vollständigen Testberichte abzuwarten, bevor Ihr den Abzug drückt - vor allem, weil wichtige Software-Updates wie der 60s Health Check-In auch für ältere OnePlus Watch-Modelle verfügbar sein sollten.

Wenn die einzigen wirklichen Verbesserungen der Akku und die Schlafdaten sind und Ihr sowieso keine Menstruationsüberwachung bekommt, warum bleibt Ihr dann nicht einfach bei der Watch 2? Nun, ein möglicher Grund ist, dass die OnePlus Watch 3 eine drehbare Krone mit Dreh- und Druckfunktion hat.

Schlussgedanken: OnePlus muss sich für Frauen stark machen

Ich weiß zu schätzen, was OnePlus mit der Akkulaufzeit, der Dual-Chip-Architektur und den Gesundheitsdaten macht. Aber als Wearable-Tech-Spezialistin und Frau kann ich nicht übersehen, dass die Überwachung der Menstruationsgesundheit weiterhin vernachlässigt wird. Das ist ein unverzichtbares Feature im Jahr 2025.

Solange OnePlus sich nicht ernsthaft um alle Nutzerinnen und Nutzer kümmert, werde ich die Watch-Reihe nicht empfehlen - vor allem nicht denen, die Wert auf umfassende Gesundheitsdaten legen.

Und mit dem neuen Preisschild muss die Watch 3 beweisen, dass sie mehr ist als nur ein größerer Akku. Ich werde Euch wissen lassen, ob sie das schafft, sobald ich sie geteste habe. Für den Moment gibt es hier einen schnellen Hardwarevergleich zwischen der OnePlus Watch 3 und der OnePlus Watch 2:

OnePlus Watch 3 OnePlus Watch 2 Display 1,5-Zoll-LTPO-AMOLED

466 × 466 Pixel

Bis zu 2200 nits Spitzenhelligkeit 1,43-Zoll-AMOLED

466 × 466 Pixel

Bis zu 1000 nits Spitzenhelligkeit Sensoren Temperatursensor am Handgelenk

Optischer 8-Kanal-Herzfrequenzsensor

Optischer 16-Kanal-Pulsoximeter-Sensor

Beschleunigungssensor

Gyroskop

Geomagnetischer Sensor

Lichtsensor

Barometer Beschleunigung

Gyroskop

Optische Herzfrequenz

Optischer Pulsoxymeter

Geomagnetisch

Lichtsensor

Barometer Speicher 2 GB RAM

32 GB Speicherplatz 2 GB Arbeitsspeicher

32 GB Speicherplatz Akku 631 mAh 500 mAh Konnektivität Bluetooth 5.2

Wi-Fi (5G/2.4G)

Bluetooth-Anrufe

NFC-Unterstützung

Dualband L1+L5, GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, QZSS Bluetooth 5.2

Wi-Fi (5G/2.4G)

Bluetooth-Anrufe

NFC-Unterstützung

Dual-Band L1+L5, GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, QZSS IP-Zertifizierung 5 ATM

IP68

MIL-STD-810H 5 ATM

IP68

MIL-STD-810H Materialien Gehäuse aus rostfreiem Stahl

Lünette aus Titan

Display aus Saphirglas Gehäuse aus Edelstahl

Display aus Saphirglas Abmessungen und Gewicht 46,6 × 47,6 × 11,75 mm

81 g mit Armband 47 × 46,6 × 12,1 mm

80 g mit Armband Farben Obsidian Titanium

Smaragd Titan Schwarzer Stahl

Strahlender Stahl Kompatibilität Smartphones mit Android 9.0 und GMS 23.45.23 oder höher Smartphones mit Android 8.0 und GMS 23.45.23 oder neuer