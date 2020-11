iOS 14: Automatische Lautstärkeregelung sorgt für Frust

Bereits in watchOS 6 konnte Apple die Träger der Apple Watch darauf aufmerksam machen, wenn sie sich in einer zu lauten Umgebung befanden. Diese Überwachung der Umgebungslautstärke entwickelte man in iOS 14 weiter, sodass nicht mehr nur die Umwelt, sondern auch die eingestellte Kopfhörerlautstärke überwacht wird.

Die Darstellung der gemessenen Lautstärke lässt sich beispielsweise im Kontrollzentrum anzeigen; die Aktivierung dieses Features gelingt über die Einstellungen von iOS. In der Health-App werden die Messungen dann außerdem gespeichert. Überschreitet die Lautstärke eine gewisse „Belastungsgrenze“, erhält der Nutzer eine Mitteilung. In der Nachricht wird man darüber informiert, dass das System die Lautstärke automatisch reduziert.

Die Belastungsgrenzen können in der Health-App gefunden werden. / © NextPit

Das Problem ist dabei allerdings, dass nicht nur AirPods oder andere Bluetooth-Kopfhörer in die Messungen mit einberechnet werden. Auch diejenigen, die beispielsweise ein iPhone per Bluetooth oder Kabel mit einem Autoradio verbinden, sind von der Messung und der Reduzierung betroffen.

Das iPhone misst offenbar nur das ausgehende Signal, ob eine weitere Lautstärkeregelung – egal ob am Radio im Auto oder einem Kopfhörer mit eigenem Regler – stattfindet, kann das Smartphone aber nicht wissen. Als Autofahrer muss man also möglicherweise immer häufiger das Radio immer lauter stellen, um der ungewünschten Einstellung des iPhones entgegenzuwirken.

iOS 14: Abhilfe gegen automatische Lautstärkeregelung

Bislang gibt es offenbar zwei Wege, um der automatischen Lautstärkeregelung in iOS 14 entgegenzuwirken. In Einstellungen > Bildschirmzeit > Beschränkungen kann man dies über „Laute Töne reduzieren“ konfigurieren. Es gibt bislang allerdings widersprüchliche Aussagen, ob diese Funktion wirklich den gewünschten Erfolg bringt.

Eine zweite, aber deutlich umständlichere Lösung ist das Löschen der Einträge in der Health-App. Die gesuchten Einträge finden sich hinter dem „Kopfhörergeräuschpegel“. Dieser Schritt muss nach einiger Zeit wiederholt werden, um den Wert wieder unter die Belastungsgrenzen zu bringen.

Weitere Artikel zum Thema auf NextPit