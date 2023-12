iOS 17.2 aktiviert Qi2 und bietet bessere Kamera für das iPhone

Nach der Veröffentlichung von iOS 17.2 Beta 4 in der letzten Woche hat Apple nun die Release Candidate, bzw. RC-Version an Entwickler und Tester verschickt. Die neueste Firmware gibt Aufschluss darüber, welche neuen Funktionen und Änderungen in die endgültige Version einfließen, die wahrscheinlich schon diese oder nächste Woche an die Öffentlichkeit gelangen wird.