46.000 Stimmen – Ihr habt gewählt: Das beste Kamera-Smartphone ist ...

Aber zuallererst die Ergebnisse von unserem Kamera-Blindtest. Ermittelt haben wir die Punkte wie folgt: Das Smartphone mit den meisten Stimmen erhält für jedes Szenario fünf Punkte, Platz zwei bekommt vier Punkte, und so weiter. Der letzte Platz geht leer aus. Anschließend zählen wir alle Punkte zusammen und haben den Gewinner. Da beim Google Pixel 7 Pro und Honor Magic 5 Pro Gleichstand herrschte, haben wir hier insgesamt für die verschiedenen Smartphones abgegebenen Stimmen miteinander verglichen, wo das Pixel 7 Pro um etwa 400 Stimmen führt.

Das Ergebnis vom Kamera-Blindtest bei NextPit:

Mit weitem Abstand auf dem ersten Platz landet also das Vivo X90 Pro+, das zweifelsohne exzellente Fotos liefert. Aber vor allem liefert das Smartphone auch eines: richtig auffällige Bilder. Und nicht nur bei Headlines, sondern auch bei Fotos zählt: Was auffällt, das wird geklickt – und nicht unbedingt das, was besser ist. Das gilt natürlich nicht für jeden NextPit-Leser, aber in der Masse ist es leider einfach so.

Beim Xiaomi 13 Ultra dagegen hatten wir für den Blindtest das Farbprofil "Leica Authentic" gewählt, das sich um neutrale Farben und natürliche Kontraste bemüht – und deutlich unauffälliger ist als die andere Option "Leica Vibrant". Das Ergebnis? Das Xiaomi 13 Ultra landet auf dem letzten Platz. Womöglich wäre der Blindtest sonst anders ausgegangen.

Das Wichtigste an jedem Test – egal, ob Blindtest oder nicht – ist daher: Seht Euch die Ergebnisse selbst an. Gefällt Euch der Bildstil des jeweiligen Smartphones oder kommt Ihr mit dem Look gar nicht klar?

Das Xiaomi 13 Ultra liefert im Modus Authentic-Modus (links) deutlich gedecktere Farben und Kontraste als im Vibrant-Modus (rechts). / © NextPit

Motiv 1: Tageslicht, Portrait

Bei Portrait-Fotos sind die Unterschiede besonders drastisch. Während Xiaomi und Vivo ab Werk einen relativ starken Beauty-Filter einsetzen, halten sich die anderen Marken hier relativ stark zurück. Bei Honor finden wir dafür einen stark überzeichneten HDR-Effekt, der im Blindtest viele Freunde gefunden hat. Die natürlichsten Ergebnisse gibt's beim iPhone 14 Pro Max und beim Google Pixel 7 Pro.

Apple iPhone 14 Pro Max – 24 % – Platz 2 © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – 4 % – Platz 6 © NextPit Google Pixel 7 Pro – 12 % – Platz 4 © NextPit Xiaomi 13 Ultra – 7 % – Platz 5 © NextPit Vivo X90 Pro+ – 29 % – Platz 1 © NextPit Honor Magic 5 Pro – 24 % – Platz 3 © NextPit

Motiv 2: Tageslicht, Ultraweitwinkel

Dramatisch gewinnt: Bei diesem Motiv gewinnt das iPhone 14 Pro Max mit 40 Prozent der abgegebenen Stimmen – und einem dramatischen Foto, das zum Motiv passt. Platz 2 geht an das Vivo X90 Pro+, das mit einem starken HDR-Effekt und übernatürlich gesättigten Farben um Stimmen wirbt. Der dritte Platz geht an Samsung mit ebenfalls recht peppigen Farben, aber deutlich natürlicheren Kontrasten. Die anderen Smartphones sind noch neutraler und müssen sich die übrigen Punkte teilen.

Xiaomi 13 Ultra – 9 % – Platz 5 © NextPit Google Pixel 7 Pro – 12 % – Platz 4 © NextPit Honor Magic 5 Pro – 5 % – Platz 6 © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – 14 % – Platz 3 © NextPit Apple iPhone 14 Pro Max – 40 % – Platz 1 © NextPit Vivo X90 Pro+ – 21 % – Platz 2 © NextPit

Motiv 3: Tageslicht, Hauptkamera

Und weiter geht's mit der Jagd um den dramatischsten Look – und mit fünf Punkten für das Vivo X90 Pro+, das bei diesem Motiv aber auch eine hervorragende Detailwiedergabe bietet. Etwas besser schlägt sich bei den Details nur das Honor-Smartphone, das aber weniger peppig daherkommt. Platz 3 gehört dem Galaxy S23 Ultra, was mich angesichts der unangenehm überzeichneten Mikrokontraste etwas überrascht. Aber bei kleiner Betrachtung sieht das Foto dadurch schärfer aus, als es ist.

Samsung Galaxy S23 Ultra – 15 % – Platz 3 © NextPit Xiaomi 13 Ultra – 8 % – Platz 6 © NextPit Apple iPhone 14 Pro Max – 11 % – Platz 5 © NextPit Vivo X90 Pro+ – 35 % – Platz 1 © NextPit Honor Magic 5 Pro – 19 % – Platz 2 © NextPit Google Pixel 7 Pro – 12 % – Platz 4 © NextPit

Motiv 4: Tageslicht, 3x-Zoom

Auf den ersten drei Plätzen landen bei diesem Motiv – in dieser Reihenfolge – das Pixel 7 Pro, das Galaxy S23 Ultra und das iPhone 14 Pro Max. Gerade das Google-Smartphone auf dem ersten Platz verwundert mich etwas angesichts der detailarmen Wiedergabe beim Gesicht. Allen drei Smartphones gemein ist aber der ausgewogene Kontrast. Auf den letzten beiden Plätzen landen das Honor Magic 5 Pro mit einem unnatürlich krassen HDR-Effekt und das Xiaomi 13 Ultra mit einer wohl zu realitätsnahen Wiedergabe – schließlich haben wir hier direkt ins Gegenlicht fotografiert.

Google Pixel 7 Pro – 37 % – Platz 1 © NextPit Apple iPhone 14 Pro Max – 16 % – Platz 3 © NextPit Vivo X90 Pro+ – 12 % – Platz 4 © NextPit Honor Magic 5 Pro – 6 % – Platz 5 © NextPit Xiaomi 13 Ultra – 0 % – Platz 6 © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – 30 % – Platz 2 © NextPit

Motiv 5: Tageslicht, 5x-Zoom

Bei unserem fünften Motiv landet das Xiaomi 13 Ultra auf dem ersten Platz. Dicht gedrängt auf den Plätzen zwei bis vier landen Vivo, Samsung und Google mit drei sehr unterschiedlichen Interpretationen des gleichen Motivs – Vivo: bunt und detailreich, Samsung: bunt und extremer Mikrokontrast, Google: natürlich und detailreich, ähnlich wie das Xiaomi 13 Ultra.

Vivo X90 Pro+ – 21 % – Platz 2 © NextPit Honor Magic 5 Pro – 5 % – Platz 6 © NextPit Xiaomi 13 Ultra – 30 % – Platz 1 © NextPit Google Pixel 7 Pro – 18 % – Platz 4 © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – 19 % – Platz 3 © NextPit Apple iPhone 14 Pro Max – 8 % – Platz 5 © NextPit

Motiv 6: Tageslicht, 10x-Zoom

Beim 10x-Zoom hat Samsung auf dem Papier mit seinem nativen 10x-Objektiv die besten Karten, landet hier aber nur auf dem zweiten Platz, hauchdünn hinter dem Vivo X90 Pro+. Im direkten Vergleich ist das Vivo-Foto "cleaner" als das Samsung-Bild, das allerdings mehr Details abbildet. Der dritte Platz gehört dem Honor Magic 5 Pro mit einer sehr ähnlichen Bildwirkung wie das X90 Pro+, aber deutlich schlechteren Details.

Honor Magic 5 Pro – 21 % – Platz 3 © NextPit Vivo X90 Pro+ – 36 % – Platz 1 © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – 32 % – Platz 2 © NextPit Apple iPhone 14 Pro Max – 4 % – Platz 4 © NextPit Xiaomi 13 Ultra – 4 % – Platz 5 © NextPit Google Pixel 7 Pro – 3 % – Platz 6 © NextPit

Motiv 7: Mischlicht, Portrait

Bei unserem Indoor-Portrait schaffen es das Galaxy S23 Ultra auf den ersten und das Honor Magic 5 Pro auf den zweiten Platz. Gerade Honor überrascht mich hier mit den matschigen Details – was findet Ihr an dem Foto? Die anderen vier Smartphones sind mit dreimal elf Prozent und einmal neun Prozent (Pixel 7 Pro) praktisch gleichauf.

Samsung Galaxy S23 Ultra – 33 % – Platz 1 © NextPit Vivo X90 Pro+ – 11 % – Platz 3 © NextPit Honor Magic 5 Pro – 24 % – Platz 2 © NextPit Google Pixel 7 Pro – 9 % – Platz 6 © NextPit Apple iPhone 14 Pro Max – 11 % – Platz 5 © NextPit Xiaomi 13 Ultra – 11 % – Platz 4 © NextPit

Motiv 8: Mischlicht, Hauptkamera

Zugegeben, dieses Motiv war mit dem Mischlicht nicht nur eine Herausforderung für die Smartphones, sondern auch für die Teilnehmer der Umfrage. Gewonnen hat hier das iPhone mit den kontrastreichen Schatten an den Wänden. Auf Platz zwei und drei folgen das Galaxy S23 Ultra und das Xiaomi 13 Ultra, Honor, Vivo und Google liegen ein Stück dahinter praktisch gleichauf.

Apple iPhone 14 Pro Max – 34 % – Platz 1 © NextPit Google Pixel 7 Pro – 11 % – Platz 6 © NextPit Honor Magic 5 Pro – 12 % – Platz 4 © NextPit Xiaomi 13 Ultra – 15 % – Platz 3 © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – 16 % – Platz 2 © NextPit Vivo X90 Pro+ – 12 % – Platz 4 © NextPit

Motiv 9: Mischlicht, Ultraweitwinkel

Beim Ultraweitwinkel-Motiv unter Mischlicht liegen zwei Smartphones ganz weit vorne: Das Honor Magic 5 Pro mit 42 Prozent und das Galaxy S23 Ultra mit 33 Prozent, die die lebendigsten Bilder liefern. Die restlichen 25 Prozent teilen sich die anderen vier Geräte unter sich auf.

Honor Magic 5 Pro – 42 % – Platz 1 © NextPit Apple iPhone 14 Pro Max – 3 % – Platz 6 © NextPit Google Pixel 7 Pro – 11 % – Platz 3 © NextPit Vivo X90 Pro+ – 5 % – Platz 5 © NextPit Xiaomi 13 Ultra – 5 % – Platz 4 © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – 33 % – Platz 2 © NextPit

Motiv 10: Mischlicht, 5x-Zoom

Unseren Redaktionshund Luke hat das Vivo X90 Pro+ am besten festgehalten, sagen 25 Prozent von Euch. 23 Prozent stimmen für das Pixel 7 Pro, was mich angesichts der matschigen Details ziemlich überrascht. Das Vivo schlägt sich bei den Feinheiten hier wirklich um Welten besser als Google. Deutliche Unterschiede sind hier auch beim Weißabgleich sichtbar – arbeitet dieser nicht ordentlich, ist das Kuschelkissen blau eingefärbt durch das deutlich kältere Außenlicht.

Google Pixel 7 Pro – 23 % – Platz 2 © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – 19 % – Platz 3 © NextPit Apple iPhone 14 Pro Max – 17 % – Platz 4 © NextPit Xiaomi 13 Ultra – 6 % – Platz 6 © NextPit Vivo X90 Pro+ – 25 % – Platz 1 © NextPit Honor Magic 5 Pro – 11 % – Platz 5 © NextPit

Motiv 11: Nacht, Portrait

Beim Nachtportrait gibt es zwei Gewinner – mit zwei komplett unterschiedlichen Ansätzen. Das Google Pixel 7 Pro liefert ein einigermaßen realistisches Ergebnis, Rauschen inklusive. Ganz anders sieht's beim Vivo X90 Pro+ aus, das ebenfalls ein recht helles Bild liefert, jegliches Rauschen und alle Details im Gesicht allerdings gnadenlos plattbügelt. Auf Platz 3 folgt das Xiaomi 13 Ultra mit einem dem Pixel ähnlichen Ergebnis. Samsung, Apple und Honor schließlich sind weit abgeschlagen.

Honor Magic 5 Pro – 2 % – Platz 5 © NextPit Xiaomi 13 Ultra – 22 % – Platz 3 © NextPit Vivo X90 Pro+ – 34 % – Platz 2 © NextPit Apple iPhone 14 Pro Max – 4 % – Platz 4 © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – 0 % – Platz 6 © NextPit Google Pixel 7 Pro – 38 % – Platz 1 © NextPit

Motiv 12: Nacht, UItraweitwinkel

Das Ultraweitwinkel-Foto bei Nacht hat einen klaren Gewinner: das Vivo X90 Pro+, das hier einfach "knallt". Auf Platz 2 und 3 liegen dicht beisammen das Galaxy S23 Ultra und das iPhone 14 Pro Max, wobei das Samsung-Smartphone von den Top 3 die beste Detailwiedergabe bietet.

Xiaomi 13 Ultra – 2 % – Platz 6 © NextPit Vivo X90 Pro+ – 44 % – Platz 1 © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – 22 % – Platz 2 © NextPit Google Pixel 7 Pro – 8 % – Platz 4 © NextPit Honor Magic 5 Pro – 4 % – Platz 5 © NextPit Apple iPhone 14 Pro Max – 21 % – Platz 3 © NextPit

Motiv 13: Nacht, Hauptkamera

Gleiches Motiv, anderes Objektiv: Dieses Haus an der ehemaligen innerdeutschen Grenze sieht Eurer Meinung nach mit dem iPhone 14 Pro Max am besten aus. Auf dem zweiten Platz folgt das Vivo X90 Pro+, Platz drei gehört dem Galaxy S23 Ultra.

Vivo X90 Pro+ – 25 % – Platz 2 © NextPit Honor Magic 5 Pro – 11 % – Platz 4 © NextPit Xiaomi 13 Ultra – 5 % – Platz 5 © NextPit Google Pixel 7 Pro – 5 % – Platz 6 © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – 14 % – Platz 3 © NextPit Apple iPhone 14 Pro Max – 39 % – Platz 1 © NextPit

Motiv 14: Nacht, 5x-Zoom

Die Nachtaufnahme mit 5x-Zoom schließlich hat das Xiaomi 13 Ultra für sich entschieden. Auf Platz zwei und drei folgen dicht dahinter das iPhone 14 Pro Max und das Galaxy S23 Ultra mit allerdings bereits deutlich schwächerer Detailwiedergabe.

Apple iPhone 14 Pro Max – 25 % – Platz 2 © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – 24 % – Platz 3 © NextPit Google Pixel 7 Pro – 8 % – Platz 5 © NextPit Xiaomi 13 Ultra – 26 % – Platz 1 © NextPit Vivo X90 Pro+ – 8 % – Platz 6 © NextPit Honor Magic 5 Pro – 10 % – Platz 4 © NextPit

Motiv 15: Absolute Finsternis

Das letzte Motiv fand in absoluter Finsternis statt – hier war es schwer, nur mit dem bloßen Auge unsere Kamera-Testtafel überhaupt zu erkennen. Der eindeutige Sieger bei diesem Motiv heißt Vivo X90 Pro+. Das Smartphone bringt als einziges Modell hier tatsächlich ein einigermaßen klares Bild hervor. Platz zwei geht an Xiaomi, das mit dem gleichen Sensor in der Hauptkamera immer noch deutlich besser dasteht als der Rest der Konkurrenz.

Google Pixel 7 Pro – 1 % – Platz 4 © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – 2 % – Platz 3 © NextPit Apple iPhone 14 Pro Max – 1 % – Platz 6 © NextPit Xiaomi 13 Ultra – 4 % – Platz 2 © NextPit Vivo X90 Pro+ – 91 % – Platz 1 © NextPit Honor Magic 5 Pro – 1 % – Platz 5 © NextPit

Natürlich haben auch wir uns den Blindtest zum Anlass genommen und über unser Testverfahren zu Kameras diskutiert. Bei jedem Smartphone-Test schießen wir unzählige Fotos und versuchen, Euch ein möglichst vollständiges Bild von der Kamera-Leistung zu vermitteln.

Aber worauf kommt es letztendlich an – auf Vergleiche zur Konkurrenz oder möglichst viele Praxiseindrücke? Oder sollen wir doch lieber mehr messen und Auflösungskurven generieren? Und wie können wir ein möglichst vollumfängliches Bild von der Usability vermitteln, die bei diesem Test ja gar nicht zum Zuge kam? Wir freuen uns auf Eure Meinung in den Kommentaren!