Klasse Deal: Xiaomi E-Scooter mit Straßenzulassung für unter 400 Euro!

Da der Sommer noch einmal ein Comeback feiert, lohnt es sich wieder so richtig, Zeit an der frischen Luft zu verbringen. Wer in der Stadt flott von A nach B möchte, kann sich da die miefige U-Bahn sparen – und gönnt sich einen E-Scooter aus dem Hause Xiaomi. Der Blick in unsere E-Scooter-Bestenliste zeigt uns, dass Ihr für die besten Modelle immer wenigstens 700-800 Peitschen hinblättern müsst. Dagegen sind die von Media Markt aufgerufenen 389 Euro wirklich günstig.

Affiliate Angebot Xiaomi Mi Electric Scooter 3

Lohnt sich der Media-Markt-Deal?

Die 600 Watt des Elektromotors erlauben Euch, mit bis zu 20 km/h über deutsche Straßen zu ballern, und das bei Steigungen von bis zu 16 Prozent. Damit Ihr das dürft, braucht Ihr eine Straßenzulassung für einen Roller – in diesem Fall passt das schon mal. Der Akku soll Euch eine Reichweite von bis zu 30 Kilometern ermöglichen. Dabei spielt aber natürlich auch Euer Gewicht eine Rolle. Bei dem wäre ich im Falle unseres Deals leider raus: Ihr dürft die Karre maximal mit 100 kg belasten.

Ansonsten ist alles an Bord, was Ihr Euch von so einem Scooter wünscht: ein in den Lenker integriertes Display, Doppel-Bremse, LED-Leute hinten sowie Reflektoren vorne und an den Seiten. Der Scooter ist nur 13,2 kg leicht und lässt sich blitzschnell in wenigen Sekunden zusammenfalten.

Für mein Empfinden könnten die pneumatischen Reifen etwas größer sein, die beim Mi Electric Scooter 3 einen Durchmesser von 8,5" besitzen. Davon ab bekommt Ihr aber einen wirklich feinen E-Scooter, dessen UVP 549,99 Euro betrug. Apropos Preis: Ein Tiefstpreis sind die 389 Euro nicht, aber nachdem sich der smarte Roller mal bei etwa 400 Euro eingependelt hat, ging es im letzten Monat preislich wieder nach oben auf etwa 450 Euro, teilweise sogar deutlich darüber. Verdammte Inflation!

Die 389 Euro sind daher aktuell konkurrenzlos günstig. Laut der Preissuchmaschine Idealo gibt es als nächstes ein Angebot für 440 Euro, danach ist der günstigste Deal dann schon jenseits von 470 Euro.

Sucht Ihr einen günstigen Roller, wiegt unter 100 kg und wollt ein Modell eines etablierten Herstellers, könnt Ihr hier nicht viel verkehrt machen. Aber wie immer bei E-Scootern gilt auch hier: Die Straßenzulassung allein reicht nicht – versichert die Kiste und wagt Euch nur mit entsprechender Plakette auf die Straße. Gute Fahrt!