Android & iOS: Diese Apps und Spiele sind für kurze Zeit kostenlos

Es ist Dienstag und wieder geben wir Euch die Chance, vom süßen Nektar kostenpflichtiger Apps zu naschen, ohne einen Cent dafür hinblättern zu müssen. Damit das klappt, wühlen wir uns durch einschlägige Deals-Apps und -Seiten und sortieren das hier dann für Euch, damit sowohl die Android-Freunde als auch die iOS-Fans nicht zu kurz kommen.

Wie immer geht es lediglich darum, Euch ausschließlich Anwendungen und Games vorzuschlagen, die nicht ständig kostenlos sind. Wir hatten zuletzt immer wieder mal den Fall, dass eine oder mehrere Apps tatsächlich recht flott nach dem Release des Beitrags bereits wieder kostenpflichtig waren. Also macht Euch am Besten zwei Kreuze in den Kalender – eines für Dienstag, eines für Samstag, wenn von uns neue Empfehlungen veröffentlicht werden.

Seid also lieber schnell und ladet lieber eine App zu viel herunter als zu wenig, schließlich könnt Ihr nachträglich noch überlegen, ob Ihr sie behalten wollt oder doch nicht.

Hier setzt auch unser heißer Tipp an: Gefällt Euch eine App, doch Ihr könnt sie gerade nicht gebrauchen? Dann ladet sie trotzdem kurz herunter! Denn so landet die Anwendung in Euren gekauften Apps und Ihr könnt sie später noch einmal umsonst auf den internen Speicher Eures Handys ziehen.

Kostenlose Apps und Mobile Games für Android

Diese Android-Apps sind aktuell umsonst

4K-Kamera Filmemacher Pro Camera Movie Recorder ( EUR 4,59 ): Die App hat einen langen Namen, ist aber in aller Kürze zu umschreiben: Mit ihr will man euch zu professionelleren Fotos und Videos verhelfen.

SnipBack - Diktiergerät ( EUR 2,99 ): Hier habt Ihr eine coole Variante eines Diktiergeräts! Ihr könnt entscheiden, ab wann die App zuhören soll und Ihr könnt dann rückwirkend entscheiden, dass ein wichtiger Satz dabei war und SnipBack speichert dann exakt die letzten 30 Sekunden. Natürlich könnt Ihr aber auch ganz normal Audio-Aufnahmen erstellen.

GPS Speed Pro ( EUR 0,89 ): Diese App lässt Euch Infos zu Reise- oder Wanderrouten speichern, funktioniert aber auch als Tachometer und lässt Euch eure GPS-Position bestimmen.

Notenerkennung ( EUR 3,99 ): Diese großartige App kann Eure Musik aufnehmen und in Notenschrift umwandeln. Ihr könnt damit Noten aus einem aufgenommenen Song herausfiltern, die Tonhöhe der eigenen Gesangsstimme überprüfen oder Noten mitschreiben lassen während man ein Instrument spielt.

Diese Android-Spiele sind aktuell umsonst

Minesweeper Pro ( EUR 1,39 ): Minesweeper ist wohl eines dieser Spiele, das jeder Windows-Nutzer kennt, aber bei dem nur die wenigsten wissen, wie es funktioniert. Change my mind!

Calc Fast ( EUR 0,69 ): Ein nettes Mathematik-Spielchen, welches Euch mit den vier Grundrechenarten die Zeit vertreiben möchte.

Neo Monsters ( EUR 0,59 ): Auch dieser recht offensichtliche Pokémon-Klon ist wieder mal für kurze Zeit kostenlos zu haben.

Hills Legend: Action Horror ( EUR 0,59 ): First-Person-Horrorspiele müssen offensichtlich in alten, verfallenen Nervenheilanstalten spielen. Hills Legend bildet da keine Ausnahme. PS: Auch die HD-Version ist noch kostenlos, allerdings nur noch einen Tag, also seid flott!

Kostenlose Apps und Mobile Games für iOS

Diese iOS-Apps sind aktuell umsonst

PaintSnap ( EUR 3,49 ): PaintSnap ist eine der Apps, mit deren Hilfe Ihr Fotos in Gemälde verwandeln könnt.

Safety Note+ ( EUR 2,29 ): Mit dieser App könnt Ihr nicht nur Notizen erstellen und sie zwischen verschiedenen Geräten hin und her schicken, sondern sie auch vor dem Zugriff von Dritten schützen.

Tahrir App ( EUR 3,49 ): Hier haben wir eine App, mit der es besonders leicht gemacht wird, Bilder mit Text zu versehen. Euch stehen verschiedene Effekte und Fonts zur Verfügung und Ihr könnt die beschrifteten Bilder auch editierbar abspeichern, so dass Ihr sie später noch anpassen könnt.

Cardstock: Sports Card Scanner ( EUR 5,49 ): Sind Sammelkarten von Sportlern eigentlich heutzutage immer noch ein Ding? Anscheinend, denn mit dieser App könnt Ihr Eure Karten scannen und katalogisieren.

thankful ( EUR 2,29 ): Wofür könnt Ihr dankbar sein? Falls Ihr nicht von allein drauf kommt, ist Euch diese Feel-Good-App hoffentlich eine Hilfestellung.

Diese iOS-Spiele sind aktuell umsonst

Arkfront ( EUR 4,49 ): Bei Arkfront ballert Ihr Euch durch den Weltraum, um irgendwann dann mal "Eden" zu erreichen – das Ziel Eurer interplanetaren Reise.

Super Tank Battle - myCityArmy ( EUR 3,49 ): Das Spiel lehnt sich an an klassische Panzerkrieg-Spielchen, die wir noch aus NES-Zeiten kennen. Ballert einfach alles kaputt, bevor Ihr selbst erwischt werdet.

The Great Coffee App ( EUR 4,49 ): Wie Ihr einen vernünftigen Espresso oder sonstigen Kaffee zubereitet, wollt Ihr wissen? Ratet mal, welche App Euch dabei eine Stütze sein könnte.

Neo Monsters ( EUR 1,09 ): Auch für iOS-Geräte ist dieser Pokémon-Klon erneut kostenlos verfügbar.

Brutal Street 2 ( EUR 1,09 ): Der Titel klingt schon ein bisschen nach Street Fighter? Das ist vermutlich kein Zufall, denn dieser Retro-Prügler erinnert an beliebte Arcade-Games der Neunziger.

Block vs Block II ( EUR 3,49 ): Hier haben wir ein Spielchen, welches sich ganz frech beim eh schon viel kopierten Tetris-Prinzip bedient. Muss ja dennoch nicht schlecht sein, schon gar nicht kostenlos, stimmt's?

So, Freunde – das war's schon wieder. Wir hoffen, dass für jeden was Passendes dabei war. Wie immer würden wir uns darüber freuen, wenn Ihr uns ebenfalls Vorschläge unterbreitet oder uns darüber informiert, falls ein Spiel oder eine App aus dieser Liste wieder kostenpflichtig wird. Falls Ihr nicht fündig geworden seid, verzweifelt nicht: In wenigen Tagen kommt die nächste Rutsche kostenloser Apps.