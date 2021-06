Diese 29 Apps für iOS und Android gibt es für sehr kurze Zeit kostenlos

Wir haben zum Ende der Woche eine neue Liste von Apps und Spielen für Android und iOS, die für eine begrenzte Zeit im Apple App Store und Google Play Store kostenlos zu haben sind. Verschwendet also keine Zeit und spart bares Geld, indem Ihr die Angebote flott herunterladet.

Zweimal pro Woche aktualisiert das NextPit-Team hier die Listen der App- und Spiele-Empfehlungen. Dennoch kann es passieren, dass der Status bei einer Anwendung schnell wieder von kostenlos auf kostenpflichtig springt. Daher empfehlen wir Euch, die Beiträge möglichst sofort zu lesen, wenn wir sie veröffentlicht haben und uns auch bitte in den Comments mitzuteilen, sollte in der Liste eine nicht mehr kostenlose App auftauchen.

Wie immer unser Rat: Selbst, wenn Ihr für eine interessante App aus irgendeinem Grund gerade keine Verwendung findet, installiert sie Euch dennoch. Ihr könnt sie danach direkt wieder vom Smartphone werfen. Sie bleibt Euch dann in Eurer Bibliothek erhalten und kann jederzeit wieder kostenlos installiert werden, wenn Ihr sie benötigt.

Kostenlose Apps und Mobile Games für Android

Diese Android-Apps sind aktuell kostenlos

Vorlesungsotizen ( EUR 2,99 ): Macht Euch in Vorlesungen Notizen, auch handschriftlich oder per Sprache und organisiert Euch so in Vorlesungen und Konferenzen;

): Macht Euch in Vorlesungen Notizen, auch handschriftlich oder per Sprache und organisiert Euch so in Vorlesungen und Konferenzen; QR & Barcode Scanner Pro ( EUR 3,49 ) (endet am Montag, den 14.06.): Werbefreie Version des QR- und Barcode-Scanners, kompatibel mit URLs, Wi-Fi, Produkten und mehr;

) (endet am Montag, den 14.06.): Werbefreie Version des QR- und Barcode-Scanners, kompatibel mit URLs, Wi-Fi, Produkten und mehr; Speedometer GPS Pro ( EUR 2.99 ): Verwendet das GPS-Signal Eures Handys, um Routen aufzuzeichnen und Eure ungefähre Geschwindigkeit zu checken;

): Verwendet das GPS-Signal Eures Handys, um Routen aufzuzeichnen und Eure ungefähre Geschwindigkeit zu checken; SUI File Explorer PRO ( EUR 1,59 ): Wenn Ihr mit dem Dateimanager Eures Telefons unzufrieden seid, warum nicht einfach mal eine Alternative ausprobieren?

): Wenn Ihr mit dem Dateimanager Eures Telefons unzufrieden seid, warum nicht einfach mal eine Alternative ausprobieren? Home Workouts Gym Pro ( EUR 1,79 ) (bietet In-App-Käufe): Führt zuhause eine Vielzahl von Übungen mit bebilderten Anleitungen auf dem Smartphone aus (aber lasst Euch vorher von einem Experten beraten!);

Diese Android-Spiele sind aktuell kostenlos

A-2481 ( EUR 0,59 ) (endet am Montag, den 14.06.): A-2481 bezeichnet in diesem Horrorspiel einen Bunker in der ehemaligen Sowjetunion – und Ihr müsst hier irgendwie überleben. Viel Glück dabei!;

) (endet am Montag, den 14.06.): A-2481 bezeichnet in diesem Horrorspiel einen Bunker in der ehemaligen Sowjetunion – und Ihr müsst hier irgendwie überleben. Viel Glück dabei!; Mental Hospital III ( EUR 0,59 ) (endet am Montag, den 14.06.): Ein weiteres Survival-Horror-Spiel in der Ego-Perspektive, als Szenario muss erneut eine verlassene Nervenheilanstalt herhalten;

) (endet am Montag, den 14.06.): Ein weiteres Survival-Horror-Spiel in der Ego-Perspektive, als Szenario muss erneut eine verlassene Nervenheilanstalt herhalten; Draw Lines: Pro ( EUR 0,59 ) (endet am Montag, den 14.06.): Verbindet die farbigen Punkte, ohne sie zu kreuzen. Fängt einfach an, aber dann steigt die Herausforderung mit größeren Platten;

) (endet am Montag, den 14.06.): Verbindet die farbigen Punkte, ohne sie zu kreuzen. Fängt einfach an, aber dann steigt die Herausforderung mit größeren Platten; Connect ( EUR 0,89 ) (enthält Werbung und In-App-Käufe): Beseitigt in diesem Casual Game Blöcke mit identischen Designs;

) (enthält Werbung und In-App-Käufe): Beseitigt in diesem Casual Game Blöcke mit identischen Designs; Cooking Quest VIP ( EUR 1,09 ) (enthält Werbung und In-App-Käufe): Ein etwas anderes Abenteuer, in dem Ihr in Euren Food Truck investiert, um die Stadt wieder aufzubauen;

) (enthält Werbung und In-App-Käufe): Ein etwas anderes Abenteuer, in dem Ihr in Euren Food Truck investiert, um die Stadt wieder aufzubauen; Heroes Legend ( EUR 0,99 ) (enthält Werbung und In-App-Käufe): Das ewige Einerlei in RPGs langweilt Euch? Dann probiert vielleicht mal Heroes Legend, wo das Genre mit Action-Elementen angereichert wird. Neben dem traditionellen Einzelspielermodus gibt es auch PvP- und Koop-Schlachten;

) (enthält Werbung und In-App-Käufe): Das ewige Einerlei in RPGs langweilt Euch? Dann probiert vielleicht mal Heroes Legend, wo das Genre mit Action-Elementen angereichert wird. Neben dem traditionellen Einzelspielermodus gibt es auch PvP- und Koop-Schlachten; Shadow of Death ( EUR 0,89 ) (inkl. Werbung und In-App-Käufe): Das bereits in der Vergangenheit schon hier gelistete Actionspiel ist wieder einmal kostenlos zu haben;

) (inkl. Werbung und In-App-Käufe): Das bereits in der Vergangenheit schon hier gelistete Actionspiel ist wieder einmal kostenlos zu haben; Stickman Ghost Premium ( EUR 0,59 ) (enthält Werbung und In-App-Käufe, endet am Montag, den 14.06.): Metzelt Euch in diesem Actionspiel mit der Rückkehr des Strichmännchens durch feindliche Reihen;

) (enthält Werbung und In-App-Käufe, endet am Montag, den 14.06.): Metzelt Euch in diesem Actionspiel mit der Rückkehr des Strichmännchens durch feindliche Reihen; Sword Warriors Premium ( EUR 0,59 ) (enthält Werbung und In-App-Käufe): Sammelt Ausrüstung und Helden (einer sieht zufällig Iron Man sehr ähnlich...) und nehmt es mit Monstern auf;

) (enthält Werbung und In-App-Käufe): Sammelt Ausrüstung und Helden (einer sieht zufällig Iron Man sehr ähnlich...) und nehmt es mit Monstern auf; Tap Town ( EUR 1,89 ) (enthält Werbung und In-App-Käufe): Auch hier geht es wieder gegen Monster, wenn Ihr versucht, Euer Dorf zu verteidigen;

) (enthält Werbung und In-App-Käufe): Auch hier geht es wieder gegen Monster, wenn Ihr versucht, Euer Dorf zu verteidigen; Trojan War Premium ( EUR 0,99 ) (enthält Werbung und In-App-Käufe): Bereitet Eure Einheiten und Eure gesamte Armee auf den berühmten Trojanischen Krieg vor, in dem es natürlich vor mythologischen Kreaturen und Holzpferden wimmelt.

Kostenlose Apps und Mobile Games für iOS

Diese iOS-Apps sind aktuell kostenlos

cRate Pro ( EUR 1,09 ): Währungsrechner, kompatibel mit über 160 Währungen;

): Währungsrechner, kompatibel mit über 160 Währungen; Private Photo Vault Pro ( EUR 7,99 ): Verhindert den Zugriff Dritter auf Eure Fotos und Videos, indem Ihr sie durch ein Passwort schützt;

): Verhindert den Zugriff Dritter auf Eure Fotos und Videos, indem Ihr sie durch ein Passwort schützt; Sound Effects HD ( EUR 5,49 ): Vielseitige Sammlung von Soundeffekten mit der Option, die Audiospur von Videos zu exportieren;

): Vielseitige Sammlung von Soundeffekten mit der Option, die Audiospur von Videos zu exportieren; DayCalc ( EUR 1,09 ) (bietet In-App-Käufe): Taschenrechner mit mehreren Modi, rechnet Einheiten um und ist auch für die Apple Watch verfügbar;

) (bietet In-App-Käufe): Taschenrechner mit mehreren Modi, rechnet Einheiten um und ist auch für die Apple Watch verfügbar; Easy Spending Budget ( EUR 2,29 ) (bietet In-App-Käufe): Kontrolliert Euer Budget mit verschiedenen Tools zur Aufzeichnung von Ausgaben. Verwaltung mehrerer Konten möglich;

) (bietet In-App-Käufe): Kontrolliert Euer Budget mit verschiedenen Tools zur Aufzeichnung von Ausgaben. Verwaltung mehrerer Konten möglich; PropFun Pro Camera ( EUR 1,09 ) (bietet In-App-Käufe): Bietet Spezialeffekte für Eure Fotos, inklusive Kostümen, Memes und anderen lustigen Geschichten.

Diese iOS-Spiele sind aktuell kostenlos

Aeroplane Chess 3D ( EUR 3,49 ): digitale Version des klassischen Brettspiels Ludo;

): digitale Version des klassischen Brettspiels Ludo; Blocktactic HD ( EUR 1,09 ): Spiel mit der klassischen Formel der Kombination von drei Blöcken der gleichen Farbe, mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden;

): Spiel mit der klassischen Formel der Kombination von drei Blöcken der gleichen Farbe, mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden; BomBop! ( EUR 4,49 ): Lasst nicht die Bomben fallen und seht, wie lange Ihr überleben könnt;

): Lasst nicht die Bomben fallen und seht, wie lange Ihr überleben könnt; Devil Twins: VIP ( EUR 1,09 ) (bietet In-App-Käufe): Nehmt an frenetischen Kämpfen teil und besiegt dämonische Monster;

) (bietet In-App-Käufe): Nehmt an frenetischen Kämpfen teil und besiegt dämonische Monster; Hide N Seek ( EUR 1,09 ) (In-App-Käufe): verschiedene Minispiele für Kinder, mit Multiplayer-Option;

) (In-App-Käufe): verschiedene Minispiele für Kinder, mit Multiplayer-Option; Shadow of Death ( EUR 1,09 ) (In-App-Käufe): Das für Android bereits erwähnte Actionspiel ist aktuell auch in der iOS-Fassung gratis;

) (In-App-Käufe): Das für Android bereits erwähnte Actionspiel ist aktuell auch in der iOS-Fassung gratis; Super Lines ( EUR 3,49 ) (In-App-Käufe): Vermisst Ihr das klassische Snake? Seht Euch mal diese Version mit verschiedenen zusätzlichen Modi an.

So, das war es schon wieder für diese Woche! Denkt daran, dass diese Apps nur vorübergehend kostenlos sind. Es ist also möglich, dass einige Apps wieder Geld kosten, wenn Ihr den Beitrag zu spät seht. Findet Ihr einen Fehler, eine wieder kostenpflichtige App oder habt andere Vorschläge für kurzzeitig kostenlose Apps, dann meldet Euch gerne in den Comments zu Wort.